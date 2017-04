Al cinema con il terribile Baby Boss

cinema film pellicole locandine

DreamWorks presenta Baby Boss, al cinema dal 20 aprile. Il simpatico cartoon racconta cosa accade in una famiglia quando nasce un bebè, dal punto di vista del fratello maggiore, il piccolo Tim. Il bambino vive il nuovo evento in modo tutto suo: vede arrivare il neonato vestito in giacca e cravatta, intenzionato a prendere il comando in casa e monopolizzare l’attenzione dei genitori. Baby Boss è un agente infiltrato della Baby Corp e ha bisogno dell’aiuto di Tim per combattere i ferocissimi cuccioli…

Boston: Caccia all’uomo, il nuovo film di Peter Berg, uscirà al cinema giovedì 20 aprile. Mark Whalberg è un agente speciale dell’FBI, impegnato nella ricerca degli attentatori della maratona di Boston. La caccia all’uomo che seguì l’attentato fu una delle meglio organizzate e costituì una risposta al terrorismo compatta e straordinaria.

Aldabra – c’era una volta un’isola uscirà al cinema martedì 18 aprile. L’isola di Aldabra, nell’Oceano Indiano, è un angolo di Paradiso abitato solamente da alcune specie animali. Il documentario racconta la storia delle creature che popolano Aldabra, affondata e riemersa dalle acque per ben 6 volte.