Grave infortunio, operaio schiacciato da una pressa alla Biciccera di Gornate Olona

Gornate Olona

Grave infortunio sul lavoro alla TechnoPlast alla Biciccera, di Gornate Olona in realtà più vicino a Castiglione.

È avvenuto alle 12.30 allo stabilimento di via dei Tigli 3, la più grande realtà produttiva del paesino.

Secondo le informazioni diramate dal sistema Areu, un operaio di 34 anni è stato schiacciato da una pressa. I mezzi di soccorso sono intervenuti in “codice rosso”: l’uomo era in arresto cardio circolatorio, è stato ospedalizzato, con manovre di rianimazione in corso (la foto è d’archivio).

È stato portato al Circolo di Varese con l’elisoccorso.

Intervenuti anche autoinfermieristica, ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e Ats per le indagini (Ats essendo competente per incidenti sul lavoro).