Montanari punta il dito contro la maggioranza di Gornate Olona: le nostre interrogazioni inascoltate

Claudio Montanari non ci sta. A distanza di qualche settimana dalla pubblicazione dell’intervista al sindaco Emanuele Poretti, tiene a precisare il punto di vista del gruppo di minoranza sul modus operandi dell’Amministrazione comunale.

«Rispetto a quanto raccontato dal Sindaco, la realtà è molto diversa:

· abbiamo chiesto l’accesso al campetto di calcio con nostra interrogazione in novembre, ottenendone così la riapertura;

· abbiamo chiesto come verranno impiegati i ricavi della concessione alla Tecnoplast, ma ad oggi abbiamo ottenuto solo una mail di risposta che spiegava come fossero assenti le informazioni per poter rispondere. Siamo certi che tali informazioni siano state verificate, ma tuttora (alla data del 3 aprile 2025), non abbiamo ricevuto riposta alla nostra interrogazione;

· abbiamo scoperto che la video-sorveglianza non funziona a causa di un evento atmosferico dello scorso agosto ed il 18 febbraio abbiamo inviato una interrogazione in merito, ad oggi non abbiamo avuto risposta. Non ci sembra corretto dover sollecitare e leggere inoltre come le telecamere non fossero funzionanti già dallo scorso giugno: informazione non corretta.

Insomma: da quando questa Amministrazione si è insediata non è stato fatto molto, salvo quanto solitamente a carico dei dipendenti comunali, per il resto solo promesse fatte attraverso i media per far tacere il malumore cittadino».

Montanari torna anche sulla dibattuta questione di piazza Grigioni, tema caldo in paese vista la rilevanza della piazza per i gornatesi: «Tante le promesse fatte ancora sulla piazza Grigioni per la quale è stato dichiarato un incontro pubblico per spiegare il progetto e la decisione relativa al taglio delle piante in primavera. Si tratta di un progetto che ci vede completamente favorevoli, ma vorremmo sapere se e quando avverrà questo incontro: riteniamo importantissimo che venga calendarizzato e ci piacerebbe vedere che i lavori inizino presto».

Il capogruppo di Gornate Civica tiene a mettere in evidenza anche altri temi sui quali vorrebbe ci fosse una maggiore attenzione in paese: «Ci stiamo concentrando sulla necessità di tutelare e garantire ai nostri giovani e ai loro genitori tutto quanto sia possibile in termini di supporto sia in merito alla cybersecurity così come sulle truffe on line ed il gioco d’azzardo che, oltre alla droga dilagante nei boschi dei comuni limitrofi, sono le nuove piaghe, da cui vorremmo fosse esente Gornate. Ci piacerebbe fossero organizzati incontri specifici con i cittadini sugli argomenti citati. Abbiamo intenzione di promuovere eventi culturali, come la presentazione libri e, a proposito di scuola, ci spiace immensamente aver scoperto che come sembrerebbe la prima elementare l’anno prossimo non ci dovrebbe essere: se così fosse vuol dire mettere a rischio l’intero complesso. Anche per questo ci stiamo muovendo per chiedere come intenda muoversi questa Amministrazione. Sicurezza e Protezione civile sono altri temi sui quali vorremmo confrontarci con la maggioranza».

Montanari guarda anche alla Gornate del futuro, pensando alle aziende e alle attività ricreative, chiedendo all’Amministrazione una maggiore attenzione per il bene comune: «Dal punto di vista imprenditoriale, siamo ovviamente contenti che la LATI abbia finalmente completato il trasferimento a Torba, ma siamo vicini a tutti gli imprenditori che stanno vivendo questi momenti di assoluta incertezza e debolezza economica, soprattutto a quelli legati ad alcuni mercati come la automotive e l’esportazione di materiale plastico e stampi verso altri paesi.

Per quanto riguarda il parco ringraziamo invece per la realizzazione della nuova illuminazione che darà sicuramente più luce agli eventi che verranno organizzati dalle varie associazioni. Peccato però che l’area cucine sia rimasta alla mercè di chiunque senza nessun tipo di protezione rendendo di fatto possibile per chiunque di entrare e vandalizzare il materiale necessario alle feste (friggitrici , fuochi, piastre) Cosa farà la maggioranza per tutelare Gornate anche dal vandalismo?».