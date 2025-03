Controllo del Vicinato, nuova piazza, Comitati di quartiere: il sindaco Poretti al lavoro per la Gornate del futuro

L’agenda aperta sul tavolo con i progetti a lungo termine per Gornate Olona, lo sguardo alle ultime necessità da gestire per il paese e il desiderio di mettersi all’opera al più presto: i primi mesi di Amministrazione del sindaco Emanuele Poretti sono stati tranquilli, ma caratterizzati dalla smania del “fare”.

Dopo la vittoria del gruppo “Insieme per Gornate si rinasce”, nelle scorse elezioni di giugno, il neo Primo cittadino è arrivato a Villa Parrocchetti con la ferma volontà di realizzare quanto promesso in campagna elettorale, ma alcune situazioni recenti catturano la sua attenzione.

Videocamere e Controllo del Vicinato contro i furti

«In questo ultimo lasso di tempo si sono verificati numerosi furti in paese, anche con episodi gravissimi come il ferimento del nostro sacerdote. Per fortuna – tiene a evidenziare il sindaco – non vi erano state gravi conseguenze fisiche, ma sicuramente qua, come in altri comuni, l’attenzione per la criminalità è sicuramente alta e occupa i nostri pensieri».

Diverse le controffensive pensate per proteggere i cittadini e la proprietà privata: «La sorveglianza con le telecamere a Gornate già esiste, ma da qualche tempo, anche prima delle elezioni, non era funzionante: vogliamo quindi provvedere a farla sistemare e pensare a potenziarla. C’è poi un’importante novità che vogliamo introdurre: il Controllo del Vicinato. Si tratta di un progetto già realtà in tanti comuni limitrofi e vorremmo inserirla anche da noi: è in previsione un incontro esplicativo prossimamente, che coinvolgerà i nostri cittadini. Anche la problematica delle truffe agli anziani ci sta a cuore: abbiamo già preso contatti con il comando dei Carabinieri di Castiglione Olona per affrontare questo tema e la volontà è quella di coinvolgere anche il nostro centro anziani».

Il Restyling di piazza Parrocchetti e del parco comunale

Oltre all’urgenza sicurezza, Poretti si sofferma su quanto risulta in fase di attuazione e su come la nuova Amministrazione abbia iniziato a muoversi in questi primi mesi: «Stiamo lavorando bene, iniziando a mettere mano anche alle idee che abbiamo per il futuro del paese: ho trovato una collettività che ha voglia di riprendersi e mostrare quanto possa essere energica, dopo anni forse un po’ di “anonimato”. Il dialogo con commercianti e associazioni si sta dunque dimostrando proficuo. Partiamo da quanto è evidente qua fuori – inizia ad elencare il sindaco alzando un braccio in direzione dell’ingresso principale del Palazzo comunale: i lavori qua davanti in piazza Parrocchetti (iniziati dopo le elezioni, ma facendo capo alla progettazione stabilita sotto l’Amministrazione Fedre, ndr) sono stati ultimati, adesso ci siamo concentrati sul parco comunale».

Piazza Parrocchetti, sede del Comune, a Gornate Olona

«Al momento l’area è un vero e proprio cantiere, ma ci spostiamo in avanti col pensiero, a quando tornerà ad essere utilizzabile dalla comunità. Sono stati predisposti gli allacci per la nuova illuminazione e, quando ricomincerà ad essere fruibile, ripartiranno gli eventi. Pensiamo di organizzare l’inaugurazione per la primavera inoltrata, tra aprile e maggio. Ci siamo già incontrati con le associazioni per predisporre insieme il calendario per i prossimi mesi: avremo tante conferme e anche qualche serata in più. Ci saranno anche alcuni eventi di organizzazioni non gornatesi che hanno richiesto gli spazi del parco per alcuni eventi. Abbiamo in previsione la stesura di un regolamento che garantirà alle associazioni del paese prezzi agevolati per il noleggio dell’area».

Il futuro di piazza Grigioni

Poretti guarda verso il futuro della piazza della chiesa, in centro paese: «Abbiamo fatto un paio di incontri con i progettisti di piazza Grigioni: la nostra intenzione è quella di avviare il cantiere prima dell’estate. La progettualità c’era già e, con essa, tutti i permessi: da parte nostra c’è stata però la volontà di soffermarci a riflettere su quanto fosse già stato deliberato e interrogarci su eventuali migliorie da apportare. Il piano predisposto dalla precedente Amministrazione andava a valutare le modifiche dell’area fermandosi a una soglia di spesa – pur deliberando la possibilità di incremento successivo – noi abbiamo pensato di includere nuovi lotti, che saranno inclusi nei lavori, come l’area del monumento del cannone, del Centro anziani, l’accesso del cortile posteriore di asilo e scuola: non volevamo si lavorasse solo nella zona del sagrato, senza includere gli spazi intorno. A nostro avviso, una volta avviati i lavori è più funzionale dedicarsi anche alle zone circostanti. Oltre a questo, alcune piante dovranno essere tagliate perché le radici danneggiavano l’asfalto e risultavano pericolose».

La questione aveva generato qualche borbottio in paese e per questa ragione Poretti è pronto a incontrare suoi concittadini: «Abbiamo il desiderio di parlare con la gente e spiegare le nostre scelte. Sappiamo che qualcuno non aveva appreso di buona lena la notizia sul taglio delle piante di piazza Grigioni e per questa ragione vorremo rassicurare i gornatesi, garantendo che ci sarà poi una successiva piantumazione in paese. Ciò che ci ha spinto a fare questa scelta è la volontà di garantire la sicurezza di chi attraversa la piazza: c’è una perizia di un agronomo che attesta la pericolosità di quelle radici».

La nuova casetta dell’acqua e l’utilizzo del campetto

Poretti snocciola i dati anche sugli altri appuntamenti che interesseranno il paese: «Appena il tempo lo garantirà avvieremo alcuni lavori di asfaltatura. Inoltre installeremo la nuova casetta dell’acqua, che sarà inaugurata il 12 aprile, sempre in piazza Monetti – dove si trovava la casetta vecchia».

Poretti si sofferma anche di una delle aree più frequentate dai giovanissimi: «Il campetto è aperto e disponibile all’utilizzo. Stiamo ragionando su come garantire anche la quiete pubblica perché lo spazio è utilizzato anche da ragazzi di altri paesi, più grandi, che lasciano bottiglie e rifiuti. Le videocamere che installeremo sicuramente aiuteranno in questo senso».

Le novità della Consulta giovani e dei Comitati di quartiere

Un altro argomento di cui si è parlato recentemente è la Consulta giovani, iniziativa di cui il capogruppo dell’opposizione, Claudio Montanari, rivendica l’idea e per cui aveva espresso parole di ringraziamento per la decisione della maggioranza di abbracciare la proposta. «Stiamo strutturando quello che sarà il regolamento della Consulta, che anche noi consideravamo importante nel nostro programma elettorale e di cui Gornate Civica si è fatta promotrice. Fondamentale sarà l’apporto del nuovo segretario (in condivisione con Lozza e Comabbio, ndr), con cui stileremo i regolamenti per la consulta e per i comitati di quartiere, Torba e Biciccera. In merito alle frazioni ci sono anche questioni importanti da gestire, come la sicurezza e la viabilità».

L’ampliamento della Lati

La vivacità di Gornate Olona è mostrata anche dalla crescita delle realtà industriali presenti. «L’azienda Lati chiuderà la sede di Vedano e si trasferirà completamente da noi: la cosa comporterà cambiamenti, come l’aumento del traffico pesante e maggior traffico vista la turnazione su tre turni prevista. Sono previste anche opere di compensazione per il paese. C’è stato un tavolo di lavoro delle realtà industriali presenti nel nostro territorio prima di Natale, in cui alcuni dirigenti si sono conosciuti fra loro, momenti di rilievo per l’imprenditore locale».

Il sindaco si lascia andare anche a qualche riflessione sul rapporto con Gornate Civica: «Si sta lavorando in maniera costruttiva con l’opposizione, noi accogliamo le loro considerazioni e tutto si svolge all’insegna del rispetto. Ciascuno ha le sue posizioni, certamente, ma i Consigli comunali si stanno svolgendo in modo pacifico e con scambi utili».

Tanto da fare e molto su cui lavorare, dunque: l’Amministrazione Poretti ha il piede premuto sull’acceleratore e non vuole fermarsi.