Gornate Civica a lavoro, Montanari: “Dialogo con la maggioranza per il bene del paese”

Testa china sui libri e sguardo attento alle esigenze di Gornate Olona. Sono stati mesi di lavoro attento per il gruppo consiliare di opposizione, uscito sconfitto dalla scorsa tornata elettorale, ma non per questo meno motivato a offrire il proprio contributo concreto per il bene del paesino della Valle Olona.

E’ Claudio Montanari a raccontarlo, elencando una dopo l’altra una serie di attività volte ad approfondire problemi o situazioni importanti per la comunità.

«Stiamo facendo del nostro meglio per porci con spirito collaborativo nei confronti della maggioranza. Rappresentiamo una parte della popolazione e, pensando al bene di tutti, stiamo cercando di mettere a disposizione dei nostri concittadini le nostre idee».

Nodo cruciale dell’attenzione del gruppo, il futuro dei giovani.

«È fondamentale che le nuove generazioni vengano coinvolte, ascoltando le loro idee e al contempo responsabilizzandoli. Se non favoriamo la creazione di legame forte con il resto della comunità e il territorio, crescerà la tendenza dei ragazzi a lasciare Gornate».

Per questa ragione, a dicembre, è arrivata la proposta in Consiglio di creare una Consulta giovanile:

«Lo abbiamo proposto proprio per lanciare un segnale forte ai nostri adolescenti e ci fa molto piacere che, da parte dell’Amministrazione comunale, ci siano stati segnali di apertura. Prendiamo atto di questo dialogo venutosi a creare con la maggioranza, ringraziando il sindaco Poretti e il suo gruppo per aver apprezzato la nostra idea. Proprio per questo – prosegue Montanari rivolgendo lo sguardo ai mesi appena trascorsi – come hanno dato spazio e interesse a questa nostra proposta, auspichiamo ci sia un maggiore coinvolgimento della minoranza anche per altre questioni, da parte nostra c’è tutta la buona volontà di impegnarsi per Gornate: vorremmo essere invitati a riunioni e incontri che si tengono in paese, così come informati tempestivamente di quanto in progetto per il futuro, offrendoci la possibilità di leggere atti e documenti per tempo, anche prima dei Consigli comunali».

Un grazie, dunque, ed una richiesta di maggior coinvolgimento per un gruppo di minoranza pronto a lavorare sodo per la collettività.

«In quest’ottica si inseriscono alcune interrogazioni che abbiamo presentato – tiene a evidenziare Montanari – relative al futuro del campetto di Gornate, uno dei pochi punti di incontro e socialità per i nostri ragazzi, sull’ampiamento della Techno Plast alla Biciccera e su piazza Grigioni. Su questo ultimo argomento – molto sentito da parte della popolazione -la risposta della maggioranza annuncia incontri con i cittadini nei prossimi mesi, durante i quali verranno fornite risposte pubbliche sul taglio degli alberi e i progetti. Questa assicurazione (che il sindaco Poretti aveva sempre garantito, fin dalla sua elezione ndr) messa nero su bianco ha per noi un grande valore» spiega il consigliere.

Tante azioni concrete, dunque, per Gornate Civica, insieme ad un progetto futuro a cui Montanari tiene molto: «In questi mesi ho avuto modo di incontrare Isabella Leva, titolare dell’azienda Leva Angelo, che si occupa della raccolta rifiuti nel nostro comune. Vorremmo organizzare una serata divulgativa aperta ai cittadini per parlare del servizio, ma non solo. L’idea è quella di offrire ai nostri concittadini la possibilità di diventare maggiormente consapevoli non solo di ciò che è strettamente connesso al loro quotidiano, ma di acquisire uno sguardo d’insieme sulla sostenibilità e l’ambiente».