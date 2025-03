Auto si ribalta sulla provinciale a Gornate Olona: ferita una donna di 51 anni

Un incidente stradale si è verificato nella serata di martedì 18 marzo, poco dopo le 21, lungo la strada provinciale 42 a Gornate Olona. Per cause ancora da accertare, un’automobile si è ribaltata sulla carreggiata coinvolgendo una donna di 51 anni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Saronno, i Vigili del Fuoco di Varese e i mezzi sanitari inviati da AREU, tra cui un’ambulanza della Croce Rossa e un mezzo avanzato di primo livello.

La donna, soccorsa in codice giallo, è stata assistita dai sanitari mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro.