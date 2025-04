Il progetto In.Seeds approda a Herbarium

Domenica 13 aprile il progetto In.Seeds – Biodiversità insubrica, sarà ospite di Herbarium, l’evento organizzato dal FAI che celebra il mondo delle piante officinali tra tradizione, scienza e innovazione. Nella suggestiva cornice del Monastero di Torba, il pubblico potrà immergersi in un viaggio tra biodiversità, agricoltura sostenibile e pratiche che intrecciano saperi antichi e nuove prospettive.

La biodiversità come risorsa

Negli ultimi decenni, la riduzione delle aree agricole e la semplificazione del paesaggio hanno impoverito la biodiversità. In.Seeds nasce per invertire questa tendenza, promuovendo pratiche agricole innovative e filiere alternative che coniugano conservazione ambientale e sviluppo economico. Durante l’evento, il progetto sarà raccontato attraverso una presentazione che illustrerà come alcune produzioni possano giovare sia all’ambiente che alle comunità locali.

Viaggio tra filiere sostenibili: fiorume, apicoltura e castanicoltura

Dalla raccolta del fiorume, miscela di semi che favorisce la biodiversità nei prati naturali, alle potenzialità dei prodotti dell’alveare oltre il miele, fino alla castanicoltura come risorsa per il territorio: tre approfondimenti condurranno il pubblico alla scoperta di pratiche virtuose.

Herbarium sarà un’occasione per riscoprire il legame tra agricoltura, biodiversità e saperi tradizionali. La partecipazione di In.Seeds offrirà spunti concreti su come valorizzare il patrimonio naturale con approcci innovativi e sostenibili. Un appuntamento imperdibile per chi desidera avvicinarsi a un futuro più verde e consapevole.

In.Seeds è un progetto di Istituto Oikos, possibile grazie al supporto di Fondazione Cariplo e Comune di Castelnuovo Bozzente, in collaborazione con Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Parco dei Mughetti e Parco Regionale del Monte Barro.