Incidente mortale sul lavoro a Gornate Olona. UIL: “Serve una procura speciale e il reato di omicidio sul lavoro”

Sull’incidente mortale sul lavoro avvenuto a Gornate Olona interviene il Coordinatore UIL Varese Antonio Massafra. «Un’altra morte di un operario a soli 34 anni – commenta Antonio Massafra – . In prima battuta mi permetto di esprimere tutto il mio cordoglio ai familiari. Stiamo ancora cercando di capire la dinamica dell’incidente. Ma ciò non toglie che quello a cui assistiamo in Italia, in Lombardia e nella nostra provincia sia una situazione di estrema gravità che non vogliamo assolutamente più tollerare. Assistiamo ad una vera e propria guerra che noi sindacati siamo i soli a combattere visto che le istituzioni non accolgono le nostre richieste per arrivare a Zero Morti sul Lavoro«.

«Facciamo formazione nelle aziende e nelle scuole – prosegue Massafra -. E in provincia di Varese la nostra formazione è all’avanguardia. Ma tutto questo non basta. Purtroppo gli incidenti continuano e continua il bilancio dei lavoratori che escono di casa al mattino e non fanno ritorno alla sera. Ripeto siamo ancora in attesa di avere più notizie su quanto avvenuto a Gornate, ma ribadiamo che ora è il caso, insieme all’aumento della formazione e dei controlli usando anche i nostri RLS e RLST di pensare a una procura speciale per le morti sul lavoro e al reato di omicidio sul lavoro».