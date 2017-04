Alla scoperta della Silicon valley

Altro che creatività e sregolatezza. La nascita delle start up è legata a un metodo rigido e a un ecosistema ben determinato. Si smitizza anche tutto il racconto sul ruolo dell’innovazione seppur risulta chiaro che la Silicon valley resta il posto dove le idee diventano realtà con una spinta di ben altro valore rispetto a qualsiasi altra parte del mondo.

La prima giornata della missione di Confindustria Lombardia e Univa è stata una full immersion nel mondo delle start up. Dalla storia di successo di alcuni giovani imprenditori fino all’avvocato che da vent’anni lavora a San Francisco, passando da un coworking dove hanno mosso i primi passi Uber e Spotify, solo per far due nomi.

Ad aprire i lavori è stato Marco Astuti, ormai veterano delle missioni in California. Ha raccontato la storia e lo sviluppo della Silicon valley, senza dubbio il territorio più ricco e citato al mondo.

Una giornata piena di incontri che si è chiusa con un ricevimento dal console italiano Lorenzo Orturano. Nella sede diplomatica ad attendere la delegazione lombarda c’erano anche il presidente Roberto Maroni e il suo vice Fabrizio Sala. “Sono contento della vostra presenza – ha detto il diplomatico di fronte a una settantina di connazionali – perché vedere tanto dinamismo fa bene al sistema Italia. Per il nostro paese la Lombardia è importante in molti fattori”.

MARCO ASTUTI RACCONTA LA MISSIONE

STEFANO MANZANI RACCONTA L’INDUSTRIA 4.0

MATTEO FABIANO E LE RELAZIONI NELLA SILICON VALLEY

ALBERTO RIZZOLI E UN APP CHE POGGIA SULL’INTELLIGGENZA ARTIFICIALE

STEFANO CACCIA E LA FORZA DELLA SILICON PER LE START UP

MATTEO DASTE E GLI INVESTIMENTI NELLA SILICON VALLEY

Varesenews segue la missione con un live blog che trovate qui.