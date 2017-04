Weekend con i sapori piemontesi e i giochi di una volta

Mercatino francese a Saronno (inserita in galleria)

«Dalla Sicilia passiamo al Piemonte… è proprio il caso di dire “da un estremo all’altro”». Così l’assessore al Commercio Francesco Banfi presenta l’appuntamento del fine settimana con i prodotti regionali. Si terrà da venerdì 7 a domenica 9 aprile, per le vie del centro, il mercatino piemontese, che si pone come obiettivo quello di valorizzare i prodotti tipici, le manifestazioni e il territorio della Regione. Nel corso dell’evento si potranno acquistare prodotti selezionati non facilmente reperibili in commercio. L’iniziativa è proposta all’interno di 15 eleganti pagode espositive nelle quali presenziano i produttori delle eccellenze regionali piemontesi.

«Saranno anche disponibili – continua Banfi – giochi che consentiranno alle famiglie di passare un tempo piacevole insieme con giochi della tradizione». Momento culturale e parte integrante del mercatino regionale piemontese, infatti, è costituito anche dal cosiddetto percorso de “I giochi di una volta”, a disposizione gratuita dei presenti. La scelta di abbinare questo percorso nasce dal fatto che tutti i prodotti artigianali proposti nei mercatini derivano da una tradizione che affonda le proprie radici nel passato. Gli stand saranno aperti indicativamente dalle 9,30 alle 19,30. «Sarà la possibilità di vivere la città vestita di primavera… – conclude l’esponente della Giunta – stiamo anche cercando di “prenotare” il bel tempo!”»