Acquazzoni, grandinate e strade allagate

Le immagini dei lettori della forte pioggia della serata di lunedì 15 giugno

Alla centrale dei Vigili del Fuoco sono arrivate segnalazioni da tutta la provincia a causa dei temporali e delle grandinate. Le zone più colpite sono: Gallarate, Olgiate Olona, Luino, Valganna, Induno Olona, Malnate e Varese. In particolare si segnala un allagamento all’altezza del distributore di benzina in via Belforte a Varese, sulla strada che porta all’Iper. Sul posto anche i Vigili Urbani. A Gallarate è mancata la corrente elettrica in alcune zone della città. (foto di Andres Larroux)

Seguono aggiornamenti