Funghi, ecco il calendario dei centri micologici

Al massimo tre chili a persona, salvo i chiodini. E dall’alba al tramonto: di notte non si può.

Stiamo parlando della raccolta dei funghi: il periodo è alle porte e le autorità sottolineano alcune semplici e preziose regole.

Che stagione sarà? Difficile dirlo. Deve, innanzi tutto, piovere: i porcini arrivano quando c’è clima caldo e suolo umido.

Poi c’è il periodo di raccolta, di solito più avanti nella stagione.ma non per questo non se ne possono trovare anche a giugno inoltrato.

Per questo l’Ats ha diramato il calendario degli esperti micologi che gratuitamente possono analizzare la commestibilità degli esemplari raccolti dal 3 luglio al 30 novembre 2017.

Contestualmente è stato diramato un vademecum che contiene tutto ciò che è opportuno sapere in merito alla raccolta dei funghi.