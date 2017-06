Iannini: “Rompere con la Lega Civica”

Gaetano Iannini, 2016, Lista Galimberti. Signorile.

Riceviamo e pubblichiamo

Come tutti sanno bene, fin dall’inizio ho messo da parte le mie idee politiche per essere parte integrante di una maggioranza che in campagna elettorale, sindaco in testa, aveva promesso che avrebbe dato corso ad un nuovo modo di far politica, svincolata dai partiti, senza giochi di palazzo, senza inciuci, tutto per il bene della cittadinanza. Dopo un anno dall’insediamento di questa nuova amministrazione cosa ci troviamo? La solita vecchia politica, dove gli accordi sottobanco sono più forti del bene comune. Dove partiti che non contano niente a livello numerico riescono a posizionare loro esponenti in posti di rilievo e di prestigio a discapito di quanto i cittadini hanno espresso con i loro voti. Mi dispiace ma io non voglio abbandonare l’idealismo che mi ha portato a sedermi in consiglio comunale di una così bella e prestigiosa città come Varese.

Questa è, forse, l’ultima occasione per dimostrare a chi ci ha voluto così tanto bene da votarci che noi siamo veramente diversi. Chiedo quindi, al sindaco e al PD, di prendere una posizione netta, chiara, inequivocabile portando in consiglio, e facendolo firmare, un documento che allontani i sospetti di accordicchi con Lega Civica. Un documento che stigmatizzi certi comportamenti. Contestualmente il Sindaco deve sospendere da tutti gli incarichi, che siano presidenze o che siano semplici partecipazioni a commissioni, tutti gli esponenti di Lega Civica fino a quando non sarà fatta chiarezza sulle reali responsabilità penali dei singoli soggetti appartenenti al suddetto partito. Abbiamo promesso che saremmo stati diversi ed allora dimostriamolo.