Birra, ed è subito festa

L’Associazione “Vengo anch’io” di Bodio Lomnago organizza la “3a Festa della Birra” sul lungolago, uno dei luoghi più suggestivi di Bodio Lomnago.

Il programma è ricco, ecco che cosa prevede:

– venerdì 28 luglio: stand gastronomico a partire dal pomeriggio, serata con musica live con la band “DA ZERO A LIGA”

– sabato 29 luglio: stand gastronomico in funzione tutta la giornata, esposizione bancarelle hobbisti, serata con musica live con la band “MONKEYSCREAM CABAROCK”

– domenica 30 luglio: stand gastronomico in funzione tutta la giornata, esposizione bancarelle hobbisti, serata con musica live con la band “KEILY’S FOLK”

– lunedì 31 luglio: stand gastronomico a partire dal pomeriggio, serata con musica live e karaoke con “BEPPE”

– martedì 1 agosto: stand gastronomico a partire dal pomeriggio, serata con spettacolo pirotecnico sulla sponda nord del Lago di Varese in occasione della festa di Sant’Eusebio di Casciago e musica live e karaoke con “BEPPE”.

In tutte e cinque le giornate saranno presenti attrazioni per grandi e piccini: giri con pony, gonfiabili, trenino, massaggi shiatsu e tante altre iniziative.