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Mauro Repetto degli 883 a Bodio Lomnago

Mattinata speciale al Bar Acquaviva, dove tra i clienti si è fatto notare lo storico cofondatore del gruppo. Chiacchiere, foto e, prima di andare via, una promessa: «Tornerò»

Mauro Repetto

Mattinata speciale al Bar Acquaviva di Bodio Lomnago, dove tra i clienti si è fatto notare Mauro Repetto, storico fondatore degli 883 insieme a Max Pezzali.

E, restando in tema, verrebbe quasi da dire: “Hanno visto Mauro Repetto”. Il richiamo a Hanno ucciso l’Uomo Ragno, uno dei brani simbolo degli 883, è inevitabile pensando alla sua presenza nel locale.

Repetto, che con Pezzali ha contribuito a scrivere alcune delle canzoni simbolo degli anni Novanta, da, appunto, Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Nord sud ovest est, ha fatto parte del gruppo fino al 1994, prima di intraprendere un percorso personale che lo ha portato anche in Francia e nel mondo del teatro. Negli ultimi anni è tornato più volte a raccontare la storia degli 883 anche sul palcoscenico.

A Bodio Lomnago si è fermato nel bar Acquaviva concedendosi anche qualche chiacchiera con le persone che lo hanno riconosciuto e scattando qualche foto di rito. Sopra con Dania Titolo, proprietaria del bar. Prima di andare via, Repetto ha anche promesso che tornerà.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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