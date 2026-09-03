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Incidente sulla strada del lago ad Azzate, interviene l’elisoccorso: strada bloccata e un ferito

L’incidente è avvenuto intorno alle 21, zona Madonna del Lago. Sul posto ambulanza, elisoccorso e forze dell’ordine

elisoccorso azzate

Incidente stradale nella serata di giovedì 3 settembre ad Azzate, lungo la lacuale zona Madonna del Lago.

L’allarme è scattato intorno alle 21. Secondo le prime informazioni disponibili dal sistema di emergenza, nell’incidente risulta coinvolta una persona, un uomo di 65 anni, e la dinamica è ancora da chiarire. Sul posto sono state inviate un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e l’elisoccorso (foto: screen di un video inviato da un lettore), il mezzo aereo è atterrato in un prato nelle vicinanze.

Sono stati allertati anche i carabinieri di Varese e i vigili del fuoco: i pompieri hanno dovuto tagliare e rimuovere il guard-rail che costringeva il conducente all’interno del veicolo.

Il ferito è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi significativi, ma non in immediato pericolo di vita.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. La strada del lago risultava bloccata dalle forze dell’ordine a partire dalla rotatoria di Azzate verso la Darsena,  fino alla rotatoria verso Galliate Lombardo.

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Pubblicato il 03 Settembre 2026
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