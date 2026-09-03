Incidente sulla strada del lago ad Azzate, interviene l’elisoccorso: strada bloccata e un ferito

Incidente stradale nella serata di giovedì 3 settembre ad Azzate, lungo la lacuale zona Madonna del Lago.

L’allarme è scattato intorno alle 21. Secondo le prime informazioni disponibili dal sistema di emergenza, nell’incidente risulta coinvolta una persona, un uomo di 65 anni, e la dinamica è ancora da chiarire. Sul posto sono state inviate un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e l’elisoccorso (foto: screen di un video inviato da un lettore), il mezzo aereo è atterrato in un prato nelle vicinanze.

Sono stati allertati anche i carabinieri di Varese e i vigili del fuoco: i pompieri hanno dovuto tagliare e rimuovere il guard-rail che costringeva il conducente all’interno del veicolo.

Il ferito è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi significativi, ma non in immediato pericolo di vita.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. La strada del lago risultava bloccata dalle forze dell’ordine a partire dalla rotatoria di Azzate verso la Darsena, fino alla rotatoria verso Galliate Lombardo.