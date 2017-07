Notte di risse, ambulanze impegnate

Foto varie

Una notte di risse. Succede spesso, più di quanto si immagini, tra gente che alza il gomito, liti stradali, apprezzamenti non proprio eleganti. La scorsa notte, quella tra sabato 15 e domenica 16 luglio, in zona si sono registrati ben tre interventi del 118 in luoghi pubblici.

(foto d’archivio)

Prima uscita delle ambulanze, a Ferno: verso mezzanotte e mezza un mezzo della Croce Rossa di Busto è intervenuto in codice giallo per soccorrere un 29enne, che comunque se lì’è cavata con poco (sul posto anche i carabinieri di Busto). Poco dopo è toccato ai soccorritori Cri gallaratesi, chiamati nella zona del festival estivo di via Danimarca a Gallarate: anche in questo caso la persona coinvolta, un altro 29enne, è stata portata in ospedale a Gallarate, sempre in codice verde. Inevitabile, anche in questo caso, l’attivazione dei carabinieri. A Busto Arsizio, intorno alle 2, l’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate è dovuta intervenire per soccorrere due persone ubriache perse nei dintorni di un’altra festa estiva: i due sono stati soccorsi sul posto, senza trasporto in ospedale.

Terzo episodio di rissa a Cerro Maggiore, nel Legnanese, con l’ambulanza chiamata intorno alle 3 del mattino per una rissa in una zona periferica: soccorso un 36enne, portato in ospedale a Legnano (anche lui senza gravi conseguenze). E anche in questo caso è stata impegnata anche una pattuglia dei carabinieri.