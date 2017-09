Ardor Lazzate e Union Cassano, pari ma ancora in vetta

Le immagini dei dilettanti

Terza giornata di campionato per Eccellenza e Promozione. Il big match di Eccellenza tra Ardor Lazzate e Union Cassano termina 0-0, mentre il Legnano batte l’Alcione. In Promozione rimangono a punteggio pieno Vergiatese e Castanese.

ECCELLENZA

Bella gara, ma niente reti tra Ardor Lazzate e Union Cassano. Le due squadre rimangono comunque al primo posto del girone, mentre l’Alcione viene travolto in casa 3-0 dal Legnano, che sale a quota 6 punti, come il Fenegrò che passa 4-1 a Vigevano. Il Busto 81 espugna la Bombonera di Besozzo battendo 2-1 il Verbano, mentre la Sestese sfrutta il fattore campo superando 3-1 l’Fbc Saronno. Vittoria esterna anche per l’Accademia Pavese, 2-1 a Calvairate, il Lomellina vince 3-1 sulla Castellanzese, mentre termina 1-1 tra Gaggiano e Sancolombano. Turno di riposo per il Cavenago Fanfulla.

CLASSIFICA: Ardor Lazzate, Union Cassano 7; Legnano, Fenegrò, Alcione 6; Accademia Pavese 5; Gaggiano, Sancolombano, Busto 81 4; Sestese, Verbano, Lomellina, Fbc Saronno 3; Vigevano 2; Cavenago Fanfulla, Castellanzese 1; Calvairate 0.

PROMOZIONE

Rimangono in due con nove punti dopo tre gare: la Vergiatese che passa 1-0 a Guanzate e la Castanese che ha la meglio 2-0 in casa sull’Universal Solaro. Frena la Lentatese che cade 2-0 a Morazzone, si porta al terzo posto a quota 7 la Rhodense che batte 3-1 la Belfortese. Turno di riposo per il Gavirate, la Besnatese rimane ancora al palo soccombendo 4-0 a Bresso. Poker subito anche per il Brebbia in casa del Cob 91, mentre l’Olimpia cade 3-1 a Uboldo. Colpo esterno del Portichetto, 0-1 sul campo della Base 96.