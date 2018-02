Carnevale a Busto, ecco il programma della sfilata

Sabato 17 con la sfilata dei carri si conclude il Carnevale Bustese, organizzato con la collaborazione delle associazioni e delle scuole. Quest’anno ricorre anche il 35° compleanno del Tarlisu, la maschera ufficiale della città.

La tradizionale sfilata, composta da ben 11 carri allegorici, prenderà il via alle 15 da via Zappellini. La sfilata percorrerà la via Volta, poi le piazze Chieppi, Manzoni e De Gasperi per raggiungere corso Europa, via Cavallotti, via Bramante, via Mazzini in piazza Trento Trieste e poi via Daniele Crespi, piazza Garibaldi e via Fratelli d’Italia. Nel percorso sono previste due soste di dieci minuti circa: una in Corso Europa e l’altra in piazza Trento Trieste.

Protagonisti saranno come sempre il carro del Tarlisu (in apertura, preceduto dai podisti del gruppo sportivo Bumbasina run) e quello della Bumbasina (in chiusura), oltre ai carri delle associazioni e degli oratori e ai gruppi mascherati che seguiranno il corteo a piedi. A sfilare per le vie della città saranno i carri organizzati da Famiglia Sinaghina, Federcasalinghe, Accademia Bustese Pattinaggio, Cuffie Colorate, Parrocchia Sant’Anna, parrocchia Santa Croce, Club Boschessa, Associazione Piccole Mani – Parrocchia S. Michele, oratorio san Luigi, Bumbasina run, radio Bustolive, scuola dell’Infanzia Bianca Garavaglia e scuola Collodi.

Per questa edizione torna il premio Giovanni Sacconago che sarà attribuito ai carri più spettacolari dalla giuria composta dal sindaco Emanuele Antonelli, dall’assessore allo sviluppo del territorio Paola Magugliani, dal presidente del Distretto del Commercio Bruno Ceccuzzi, dal presidente della famiglia Sinaghina Rolando Pizzoli e da Alessandra Sacconago. I tre carri migliori per allestimento, costumi, coreografia, accompagnamento musicale e numero dei partecipanti (anche a piedi) saranno premiati con una targa offerta dalla famiglia Sinaghina. La proclamazione dei vincitori e la consegna delle targhe saranno effettuate al termine della sfilata in via Fratelli d’Italia. Il carro vincitore aprirà la sfilata dell’edizione 2019.

In caso di pioggia, la sfilata avrà luogo domenica 18 febbraio. Sempre sabato 17, alle ore 21.30 le sale del Museo del Tessile ospiteranno un momento di festa per i più giovani, la “Silent disco – Carnival edition”, organizzata dall’associazione Le Officine.