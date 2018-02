Galliate in maschera

“Il mondo a Galliate”: è questo il tema del carnevale organizzato dalla Pro Loco di Galliate Lombardo.

Il programma prevede: ore 14.00 inizio sfilata con partenza dal Centro Civico “La Corte”. Ore 16.00 merenda e giochi animati al salone dell’oratorio. Ore 18.30 messa alla chiesa di San Gervaso e San Protaso.

Ore 19.30 cena insieme e tombolata al salone dell’oratorio.

Nel menù antipasti, risotto con salsiccia, dolci vari (12 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini dai 5 ai 10 anni. Per prenotare lasciare il nominativo al bar Caffè della piazza 2.0 fino al 15 febbraio)