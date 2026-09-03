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TD Group cerca personale per servizi di pulizia in diverse città

T.D. Group S.r.l., solida azienda attiva nel settore dei servizi di pulizia civile e industriale da oltre 30 anni, è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio organico a Galliate Lombardo, Varese, Lozza, Vedano Olona, Cassano Magnago

Pulizie

T.D. Group S.r.l., solida azienda attiva nel settore dei servizi di pulizia civile e industriale da oltre 30 anni, è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio organico. 

POSIZIONI APERTE 

  1. Due Addetti/e alle pulizie part-time 
  • Disponibilità richiesta: dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 20.00 oppure dalle 17.00 alle 22.00*
  • Luogo di lavoro: Cassano Magnago 

*è richiesta la disponibilità a lavorare a rotazione la domenica. In caso di prestazione domenicale, il riposo sarà garantito in un altro giorno della settimana, nel rispetto della normativa vigente.

  1. Un addetto/a alle pulizie part-time
  • Disponibilità richiesta: dal lunedì al venerdì nella fascia orario 17.00-00.30; sabato dalle 18.00 alle 21.00 
  • Luogo di lavoro: Varese, Lozza, Vedano Olona  

REQUISITI RICHIESTI 

  • Buona conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata), in quanto necessaria per lo svolgimento delle attività lavorative 
  • Patente di guida
  • Serietà e affidabilità

COSA OFFRIAMO

  • Inquadramento II livello CCNL Imprese Multiservizi (Tredicesima e Quattordicesima)
  • Contratto iniziale a tempo determinato con concrete possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
  • RAL (full time): 19339.67€ da commisurare sulla base delle ore contrattualmente pattuite. 

COME CANDIDARSI

Qualora realmente interessati, inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail personale@td-group.it 

L’offerta è rivolta a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006) a persone di tutte le età e nazionalità, nel rispetto della normativa vigente (L. 903/77, L. 125/91, D.Lgs. 215/03 e 216/03) e a persone appartenenti alle Categorie Protette (Art. 1 e Art. 18 della Legge 68/99). 

POSIZIONI APERTE 

  1. Un addetto/a alle pulizie full time con comprovata esperienza nella pulizia professionale dei vetri e in ruoli di caposquadra. 
  • Disponibilità richiesta: dal lunedì al sabato 
  • Luogo di lavoro: Galliate Lombardo  

REQUISITI RICHIESTI 

  • Buona conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata), in quanto necessaria per lo svolgimento delle attività lavorative 
  • Patente di guida
  • Serietà e affidabilità

COSA OFFRIAMO

  • Inquadramento V livello CCNL Imprese Multiservizi (Tredicesima e Quattordicesima)
  • Contratto iniziale a tempo determinato con concrete possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
  • RAL (full time): 22801,51€ 

COME CANDIDARSI

Qualora realmente interessati, inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail personale@td-group.it 

L’offerta è rivolta a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006) a persone di tutte le età e nazionalità, nel rispetto della normativa vigente (L. 903/77, L. 125/91, D.Lgs. 215/03 e 216/03) e a persone appartenenti alle Categorie Protette (Art. 1 e Art. 18 della Legge 68/99). 

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Pubblicato il 03 Settembre 2026
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