Pasqua e Pasquetta portano il sole

Articolo aggiornato venerdì 30 marzo

Si avvicina il primo vero week end di primavera, quello dove si sta in famiglia e dove fanno le prime prove di barbecue all’aperto. Stiamo parlando del week end di Pasqua e di Pasquetta che, man mano che si avvicina concentra l’attenzione di tutti sulle previsioni meteo.

Per scoprire le tendenze dei prossimi giorni non possiamo che affidarci al Centro Geofisico Prealpino che, per Pasqua e Pasquetta, regala qualche segno di speranza (anche se è presto per avere previsioni dettagliate).

Partiamo da venerdì quando il cielo rimarrà coperto. Giornata grigia con cielo coperto e piogge, localmente moderate dal pomeriggio sulle Prealpi, non escluso un temporale. Sulla pianura piogge più deboli e intermittenti e rare schiarite. Sulle Alpi neve oltre 1500m. Visibilità ridotta per foschia.

Sabato ancora cielo molto nuvoloso o coperto con piogge in attenuazione nel pomeriggio. Temperature in lieve diminuzione. Limite neve in calo verso 1200 m. In serata cessazione delle piogge, su Alpi e Prealpi ingresso del vento da Nord e prime schiarite.

Domenica di Pasqua sarà ben soleggiato e limpido. Al mattino ventilato da Nord su Alpi e Prealpi, a tratti fino in pianura. Nuvole lungo le Alpi di confine. Locale rialzo termico per favonio in area pedemontana.

A Pasquetta la tendenza prevede una prevalenza del sole con cielo velato da nubi alte. Più nuvole in tarda serata in arrivo dal Piemonte. Forse qualche pioggia nella notte su Ossola, Varesotto e Ticino.