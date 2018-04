Una mano per ripulire i boschi da rifiuti e spacciatori

«Dacci una mano a tenere pulito il nostro Parco “Bosco del Rugareto” ed il verde pubblico, partecipa alla “Pulizia dei Boschi” organizzata con i Comuni di Cislago – Gorla Minore – Marnate e Rescaldina».

Questo l’appello congiunto delle amministrazioni comunali in vista della Giornata del Verde Pulito in cui i cittadini si organizzano per ripulire le aree verdi delle proprie città. Appuntamento per domenica 15 aprile dalle 8,00 nel parco di via Nenni a Rescaldina, a Marnate in piazza Sant’Ilario, e a Gorla Minore in fondo alla via Mattei, a Cilsago in piazza Mercato.

Quest’anno l’iniziativa assume anche un altro significato, quello di affermare la presenza dei cittadini nei boschi attaccati ormai da anni dal fenomeno dello spaccio da parte di gruppi organizzati che operano senza sosta dalla mattina a notte fonda. Il parco del Rugareto è uno di questi luoghi e recentemente è stato teatro di un blitz da parte delle forze dell’ordine ma anche di una campagna portata avanti dai sindaci per accendere un faro sulla difficile situazione che si vive in quella zona.

Al termine della manifestazione, per chi desidera partecipare, alle 12.15 circa è previsto un piccolo buffet presso l’area attrezzata del motocross Gorla Mx Park, ubicata in fondo alla Via Manzoni nella zona boschiva.

Per informazioni contattare: Comune di Rescaldina – Ambiente al n. telefonico 0331-467801 / 467806 oppure e-mail ambiente@comune.rescaldina.mi.it.