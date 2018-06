Addio a Luigi Campiotti

Si è spento all’età di 88 anni Luigi Campiotti, noto avvocato varesino da sempre impegnato in opere di beneficenza a sostegno della legalità e della nonviolenza con il Fondo Danilo Dolci, da lui fortemente voluto.

Fino all’ultimo ha vissuto con grinta e serenità la vita e i problemi di salute che si erano aggravati negli ultimi tempi, sempre sostenuto dall’amore della sua numerosa famiglia di cinque figli (Maria, Marta, Veronica e Chiara e Giacomo, noto regista dei Braccialetti Rossi) e sedici tra nipoti e pronitpoti.

Dopo la lunga carriera come avvocato per un periodo visse nelle campagne vicino ad Urbino coltivando la sua passione per l’arte tra pittura e scultura, per poi ritornare nella sua città e impegnarsi con il Fondo Danilo Dolci nella valorizzazione della memoria storica delle vittime della mafia e delle persone che l’hanno contrastata nella legalità e nella nonviolenza secondo i principi della Costituzione.

Riportiamo il suo contributo sul nostro giornale in occasione del voto del 2016.

La Redazione di VareseNews è vicina ai famigliari.