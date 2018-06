Scompare in montagna, ritrovato dopo tre giorni in un dirupo

Un corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina, attorno alle 12.30, in un dirupo sui monti di Cavergno, in Vallemaggia, nel Canton Ticino.

La Polizia cantonale ha appurato che si tratta di un 51enne cittadino svizzero domiciliato in Vallemaggia che si era assentato da casa venerdì 1° giugno per un’escursione in montagna in Val Bavona in zona alpe Bèdu e non era più tornato a casa.

Alle ricerche hanno partecipato agenti della Polizia cantonale, uomini del Sas e i soccorritori della Rega.

Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo è rimasto vittima di una caduta ad un’altezza di circa 800 metri per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire.