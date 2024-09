Il Varese gioca bene ma spreca: 1-1 sul campo del Ligorna

Un ottimo Varese si porta a casa un solo punto da Genova, casa del Ligorna. Su un campo sempre ostico i biancorossi giocano un primo tempo splendido, ma nel quale pesano le pecche sotto porta, con diverse buone occasioni sprecate. Nella ripresa i genovese sfruttano il primo mezzo errore della difesa varesina per colpire, con Cericola, che si dimostra bestia nera per i biancorossi. La reazione del Varese è però immediata – grazie anche ai cambi di mister Floris che passa al 4-3-3 – e Banfi al 27′ trova il gol con un bellissimo destro potente che si insacca all’incrocio dei pali. Terzo gol in tre gare di campionato per il numero 9 che però non basta per i tre punti. Nel finale lo sforzo offensivo non porta al – meritato – gol vittoria e così Vitofrancesco e compagni devono accontentarsi dell’1-1 finale e del punto finale.

Se a Voghera il pari è arrivato per un finale folle, questa volta il Varese deve recriminare per i troppi errori sotto porta, soprattutto nel primo tempo, con Valagussa che prima calcia addosso a Genile da pochi passi e poi colpisce un palo in girata. Cinque punti in classifica nelle prime tre di campionato e biancorossi che ora avranno un doppio turno casalingo da sfruttare: domenica 22 arriverà al “Franco Ossola” l’Imperia, mentre sabato 28 ci sarà la Sanremese dell’ex Monticone. Due appuntamenti da non sbagliare per portare a casa quanti più punti possibile.

FISCHIO D’INIZIO

“La trasferta più dura del campionato”, così ha presentato la sfida mister Roberto Floris alla vigilia di questa trasferta genovese per il primo turno infrasettimanale della stagione del Varese. L’allenatore biancorosso, perso Molinari per la stagione, deve rinunciare ancora a Ropolo ma in difesa ritrova dalla squalifica Priola, che si schiera con Mikhaylovskiy e Daqoune a protezione di Piras. Stampi confermato a sinistra, c’è Maccioni come mezzala mentre in attacco ci sono Banfi e Gubellini; partono dalla panchina Azizi e il neo arrivato Bonaccorsi. Per il Ligorna, potenzialmente a punteggio pieno dopo aver visto rinviare per pioggia la prima gara che conduceva a Imperia e aver vinto domenica in casa contro la Vogherese, il modulo è 3-5-2 e davanti ci sono due “bestie nere” come Matteo Cericola e l’ex Luca Miracoli.

PRIMO TEMPO

Parte molto aggressivo il Varese che pressa alto e non lascia spazi al Ligorna. i biancorossi iniziano anche a creare occasioni: all’8′ serve una grande parata di Gentile per evitare che la punizione di Vitofrancesco si insacchi all’incrocio dei pali, mentre al 12′ il portiere dei genovesi ha i riflessi giusti sul tocco da pochi passi di Valagussa, che non concretizza una grande opportunità. Il Ligorna prova ad alleggerire la pressione ma i ragazzi di mister Floris tengono il baricentro molto alto e al 29′ D’Iglio con un destro potente dalla distanza chiama alla parata Gentile, che blocca con qualche brivido. Prosegue il buon momento biancorosso al 35′ e, dopo un tiro deviato in angolo di Maccioni, Valagussa in girata colpisce il palo a Gentile battuto. Vitofrancesco e compagni si fanno applaudire dai tifosi varesini giunti a Genova ma il gol non arriva e così dopo 1′ di recupero, sul passaggio di Banfi sbagliato per Gubellini, termina il primo tempo con il risultato ancora fermo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Il Ligorna si ripresenta con Troiano al posto di Mariotti ma la prima occasione è ancora biancorossa: cross di Vitofrancesco per l’inserimento di Valagussa che però, tutto solo in mezzo all’area, manda alto. a gara prosegue con il Varese in attacco, anche se il Ligorna riesce a non farsi schiacciare come nel primo tempo. Biancorossi che però non riescono a trovare la porta e così, come da regola non scritta del calcio, al 19′ a trovare il vantaggio è il Ligorna: Cericola va via in velocità sulla sinistra e con un diagonale preciso batte Piras per l’1-0. La reazione dei biancorossi è forte, mister Floris cambia modulo, passa al 4-3-3 inserendo Barzotti e il neo arrivato Bonaccorsi per Daqoune e Priola e al 27′ arriva il pareggio: palla persa dai genovesi in zona pericolosa, Banfi recupera e mette il mirino all’incrocio dei pali e con un destro potente sigla l’1-1. Trovato il pari, il Varese spinge in cerca del gol vittoria ma i padroni di casa si chiudono. Gli sforzi dei biancorossi non vengono premiati, anche nell’ultimo assalto le conclusioni di Gubellini prima e Banfi poi vengono respinte dal muro genovese che regge e porta a casa l’1-1.