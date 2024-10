Premio CartaCanta 2024: Gino Paoli premiato per il miglior libro musicale

Il premio CartaCanta 2024 per il miglior libro musicale di autore italiano è stato assegnato a “Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni”, firmato da Gino Paoli insieme a Daniele Bresciani, e pubblicato da Bompiani nel novembre 2023. La giuria, presieduta da Franco Zanetti e composta da John Vignola, Marta Blumi Tripodi ed Enrico Casarini, ha riconosciuto il valore di questo testo che ripercorre la vita artistica e personale di uno dei protagonisti assoluti della canzone italiana.

Questa la motivazione:

La lunga storia d’amore (e di odio e di ogni emozione che stia tra di loro) di Gino Paoli con la vita e l’arte viene proposta nella forma di un lungo racconto che ha tutti i colori e gli accenti di una chiacchierata a tu per tu, di una specialissima serata d’onore passata in compagnia di un protagonista assoluto e imprescindibile della nostra canzone d’autore. Merito della memoria di Paoli, certo. Ma merito anche della penna di Daniele Bresciani, che mai ha “coperto” la voce di Paoli.

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 24 ottobre presso il Teatro Stradanuova di Genova, nel corso del “Genova Music Day” e nell’ambito della settimana finale dell’undicesima edizione di “Genova per Voi”, il noto talent per autori di canzoni ideato e organizzato da Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti. Al termine della partecipata presentazione al pubblico del libro vincitore, agli autori Gino Paoli e Daniele Bresciani è stato consegnato il simbolico fermalibri.

La Commissione del Premio ha segnalato con una menzione un altro libro della cinquina finalista: “Giorgio Gaber, Sandro Luporini e gli anni Ottanta” di Fabio Barbero (Arcana), secondo volume della trilogia dedicata dall’autore al teatro-canzone di Gaber e Luporini.

La prossima edizione del Premio CartaCanta (2024-2025) prenderà in considerazione i libri pubblicati fra settembre 2023 e agosto 2024 e fatti pervenire in formato cartaceo alla sede dell’Associazione Culturale ArCa, in via Crocifissa di Rosa 50 a Brescia.

Gli autori del libro premiato

Gino Paoli (1934) è uno dei capostipiti della canzone d’autore italiana. Cantautore e autore, ha scritto e interpretato brani di vasta popolarità, quali “Il cielo in una stanza”, “La gatta”, “Senza fine”, “Che cosa c’è”, “Sapore di sale”, “Una lunga storia d’amore”, “Quattro amici”. Ha collaborato con numerosi colleghi alla realizzazione di album e di singoli di successo; ha composto musiche per colonne sonore di film.

Daniele Bresciani (1962), giornalista, ha lavorato per settimanali e quotidiani tra i quali “La Gazzetta dello Sport”, “Grazia” e “Vanity Fair”, di cui è stato vicedirettore fino al 2012. Ha scritto anche per testate straniere come “The Guardian” e “The Sunday Times Magazine”. Attualmente lavora nella Direzione Comunicazione della Ferrari a Maranello. Ha già pubblicato quattro romanzi.

L’Associazione Culturale Ar.Ca.

Fin dalla fondazione, avvenuta nel 2019, l’Associazione Culturale Ar.Ca. raccoglie e cataloga, nella sua sede di Brescia, i volumi che trattano la storia e la critica della popular music; ha istituito il Premio CartaCanta nel 2021.

Il Premio CartaCanta

Viene assegnato dal 2021 a un libro di argomento musicale di autore italiano scelto da una giuria specializzata; vengono presi in considerazione biografie e autobiografie, saggi critici e resoconti storici, ma anche opere di fiction ambientate nel mondo della musica o scritte da musicisti, pubblicati e distribuiti in Italia.

La Commissione

Il Presidente: Franco Zanetti

Bresciano, si occupa professionalmente di musica dal 1974. Giornalista, autore e traduttore, direttore editoriale di Rockol.it dal 1996, vi cura dal 2000 la rubrica delle recensioni dei libri di argomento musicale (rockol.it/recensioni-musicali/libri).

John Vignola

Uno spotornese a Roma, si occupa di musica professionalmente da quasi trent’anni. È voce di Radio Rai, e autore e conduttore di “La nota del giorno” su Radio Rai 1 e del podcast “Storia di una canzone” per Raiplay Sound.

Marta Blumi Tripodi

È nata a Milano nel 1984. Dopo tredici anni da autrice e regista radiofonica per Rai Radio2 (Babylon, Radio2 InTheMix, Stay Soul e altri), oggi alterna il lavoro di giornalista musicale a quello di autrice e creatrice di podcast, curatrice editoriale e traduttrice.

Enrico Casarini

Giornalista di “Tv Sorrisi e Canzoni” e “Telepiù”, si occupa di musica da quando ha ricevuto in regalo la musicassetta “Elvis. The Rockin’ Days”, la perfetta antologia di Elvis Presley per un bambino curioso. Negli anni ha scritto di musica, e non solo, per “L’Europeo”, “Max”, “Carnet” e per diversi altri giornali.