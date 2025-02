Sedile fisso, terzo mandato da presidente federale per Marco Mugnani

La FICSF, ovvero la federazione italiana che si occupa del canottaggio a sedile fisso, avrà di nuovo una “guida” targata Varese. Per il terzo mandato consecutivo infatti, il presidente sarà Marco Mugnani che è stato rieletto nel corso dell’assemblea svoltasi al Tower Hotel Airport di Genova.

Mugnani proviene dalla Renese, una delle storiche società varesotte che si dedicano a questa “branca” del canottaggio (la FICSF si occupa di diverse discipline tradizionali al di fuori del canottaggio “olimpico” a sedile scorrevole). Il dirigente varesotto ha ottenuto 75 preferenze su un totale di cento aventi diritto di voto tra società, tecnici e atleti.

«Nell’ultimo quadriennio abbiamo quasi raddoppiato il numero degli atleti che oggi supera quota tremila – ha detto Mugnani dopo l’investitura – Contiamo anche 19 società in più rispetto al 2021: sono segnali importanti per la vitalità del nostro movimento. Vogliamo continuare a crescere, investendo sempre di più le nostre risorse nell’attività agonistica nazionale e internazionale. Allo stesso tempo opereremo per l’aggiornamento dei nostri regolamenti federali».

Il nuovo Consiglio Federale diretto da Mugnani è composto anche da Eva Angela Ossola (54 voti), Giovanni Battista Nicolini (48), Marco Dolza (47), Chiara Quadri (43), Alessandra Chiocca (42) e Valerio De Candia (37). Entrano anche Dario Botta (10 voti) in quota Atleti e Luca Gagetti (4) in quota Tecnici. Riconfermato Stefano Diana alla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti.