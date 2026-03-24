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Gallarate/Malpensa

È morto Gino Paoli, maestro della canzone d’autore italiana

Grande esponente della "scuola genovese", scompare a 91 anni di età. Nel 2018 vinse anche il Premio Chiara "Le parole della musica"

Gino Paoli e Danilo Rea in concerto al Phenomenon (inserita in galleria)

Gino Paoli, tra i più grandi cantautori italiani, è morto all’età di 91 anni. Nato a Monfalcone in Friuli ma genovese d’adozione, è stato una figura centrale della cosiddetta “scuola genovese”, che ha segnato profondamente la storia della musica italiana del Novecento.

Autore e interprete di brani entrati nell’immaginario collettivo, Paoli ha firmato canzoni come Il cielo in una stanza e Sapore di sale, diventate simbolo di un’intera epoca e ancora oggi tra le più amate del repertorio italiano.

Accanto ad artisti come Luigi Tenco e Fabrizio De André, è stato uno dei principali esponenti della canzone d’autore, capace di unire poesia, introspezione e melodia in uno stile unico e riconoscibile.

Nel corso della sua lunghissima carriera ha collaborato con numerosi artisti, italiani e internazionali, attraversando decenni di musica senza mai perdere la propria identità artistica. Nel tempo ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui anche il Premio Chiara “Le parole della musica”, conferitogli a Varese nel 2018, a testimonianza del valore culturale della sua opera (nella foto qui sotto).

Gino Paoli al Premio Chiara

Paoli è deceduto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo 2026.

 

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Pubblicato il 24 Marzo 2026
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