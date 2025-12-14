La Varese Olona Nuoto sconfitta pesante a Genova: San Giorgio vince 18-6

Giornata difficile per la Varese Olona Nuoto, sconfitta per 18-6 al Crocera Stadium di Genova dalla San Giorgio Waterpolo. Dopo un avvio incoraggiante, con il primo tempo chiuso sul 3-2, i varesini hanno progressivamente ceduto alla maggiore intensità e qualità della formazione ligure.

«È stata una sconfitta abbastanza pesante», ha commentato il coach Daniele Osigliani. «Cerchiamo di portare a casa qualcosa di positivo: il primo tempo, giocato alla pari contro una squadra nettamente superiore sotto tutti i punti di vista. Adesso dobbiamo solo pensare a mettere la testa sotto e lavorare per tornare ai livelli dell’anno scorso».

La partita ha visto i padroni di casa allungare già nel secondo parziale (7-1), per poi controllare senza difficoltà il resto dell’incontro. Per la VON le reti sono arrivate da Parma (2), Pandolfo (2), Oleotti (1) e Sciocco (1).

Il tabellino

San Giorgio Waterpolo 18 – Varese Olona Nuoto 6

(3-2, 7-1, 5-2, 3-1)

San Giorgio: Cardo (C), Donato, Figari 4, Barabino 3, Benvenuto 1, Calza 1, Lombardo 1, Sanvito 3, Setta 3, Greco, Leoncini (VC) 1, Di Leo, Sacco, Santarelli 1. All. Lefosse

VON: Brisca (VC), Drammis (C), Sonzini, Filippo Belli, Fioravazzi, Zaro, Federico Belli, Gianfranceschi, Parma 2, Oleotti 1, Sciocco 1, Rabaini, Giaquinta, Pandolfo 2. All. Osigliani

La Varese Olona Nuoto tornerà in vasca sabato 20 dicembre per la 3ª giornata di andata, in trasferta a Lavagna contro il C.N. Marina di Carrara, formazione che finora ha ottenuto una vittoria su Rapallo e una sconfitta contro Lerici.