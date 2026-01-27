Varese News

Varese Laghi

Disposta la perizia psichiatrica su Giuliano Giuliani imputato a Varese per diffamazione

Parte offesa il colonnello dell’Arma Claudio Cappello accusato in pubbliche dichiarazioni di essere uno dei responsabili della morte di Carlo Giuliani nel 2001 a Genova in piazza Alimonda

giudiziaria

Il giudice monocratico Alessandra Sagone ha conferito nell’udienza di martedì l’incarico ad un perito di stabilire la capacità di stare in giudizio (e l’eventuale reversibilità della stessa in caso negativo) dell’imputato Giuliano Giuliani, padre di Carlo Giuliani, ucciso al G8 di Genova nel 2001, chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata; parte offesa il Colonnello Claudio Cappello rappresentato in giudizio come parte civile dall’avvocato Luca Marsico.

Giuliani è accusato di aver mosso oramai diversi anni fa – 2018 e 19 – dichiarazioni pubbliche diffuse tramite canali social e interviste, con le quali avrebbe imputato al Colonnello Claudio Cappello una responsabilità nell’uccisione del figlio Carlo in Piazza Alimonda durante il G8 di Genova. All’epoca dei fatti (2001), l’allora Capitano Cappello era al comando della compagnia di contenimento ed era il superiore gerarchico del carabiniere ausiliario Mario Placanica, che sparò il colpo fatale. Le dichiarazioni sono state ritenute lesive dell’onore del militare, il quale si è costituito parte civile nel procedimento.

Il processo si celebra a Varese dove risiede oggi il militare in base alla competenza territoriale (Claudio Cappello è stato anche comandante provinciale dei Carabinieri a Varese). La difesa di Giuliani – avvocato Gilberto Pagani – aveva avanzato a dicembre la richiesta di una perizia psichiatrica per stabilire se l’imputato sia oggi in grado di sostenere coscientemente il processo a forte decadimento cognitivo.

Il giudice ha accolto la richiesta della difesa, nominando lo psichiatra Lorenzo Mapelli a cui oggi, martedì, è stato conferito l’incarico. Prossima udienza, 12 maggio, quando si potranno apprezzare le risultanze del quesito vale a dire se l’uomo, oggi novantenne, può stare o meno in giudizio.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 27 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.