Disposta la perizia psichiatrica su Giuliano Giuliani imputato a Varese per diffamazione
Parte offesa il colonnello dell’Arma Claudio Cappello accusato in pubbliche dichiarazioni di essere uno dei responsabili della morte di Carlo Giuliani nel 2001 a Genova in piazza Alimonda
Il giudice monocratico Alessandra Sagone ha conferito nell’udienza di martedì l’incarico ad un perito di stabilire la capacità di stare in giudizio (e l’eventuale reversibilità della stessa in caso negativo) dell’imputato Giuliano Giuliani, padre di Carlo Giuliani, ucciso al G8 di Genova nel 2001, chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata; parte offesa il Colonnello Claudio Cappello rappresentato in giudizio come parte civile dall’avvocato Luca Marsico.
Giuliani è accusato di aver mosso oramai diversi anni fa – 2018 e 19 – dichiarazioni pubbliche diffuse tramite canali social e interviste, con le quali avrebbe imputato al Colonnello Claudio Cappello una responsabilità nell’uccisione del figlio Carlo in Piazza Alimonda durante il G8 di Genova. All’epoca dei fatti (2001), l’allora Capitano Cappello era al comando della compagnia di contenimento ed era il superiore gerarchico del carabiniere ausiliario Mario Placanica, che sparò il colpo fatale. Le dichiarazioni sono state ritenute lesive dell’onore del militare, il quale si è costituito parte civile nel procedimento.
Il processo si celebra a Varese dove risiede oggi il militare in base alla competenza territoriale (Claudio Cappello è stato anche comandante provinciale dei Carabinieri a Varese). La difesa di Giuliani – avvocato Gilberto Pagani – aveva avanzato a dicembre la richiesta di una perizia psichiatrica per stabilire se l’imputato sia oggi in grado di sostenere coscientemente il processo a forte decadimento cognitivo.
Il giudice ha accolto la richiesta della difesa, nominando lo psichiatra Lorenzo Mapelli a cui oggi, martedì, è stato conferito l’incarico. Prossima udienza, 12 maggio, quando si potranno apprezzare le risultanze del quesito vale a dire se l’uomo, oggi novantenne, può stare o meno in giudizio.
