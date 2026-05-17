Ligorna – Varese, la finale playoff in diretta
Ultima dell'anno a Genova per i biancorossi, chiamati a vincere per ribaltare il pronostico e fare festa in questa gara valida per l'orgoglio ma non per una promozione in Serie C
Ultima gara della stagione per il Varese che scende in campo a Genova contro il Ligorna per la finale playoff del Girone A di Serie D. Una partita che vale per l’orgoglio perché non mette in palio la promozione in Serie C e che i biancorossi dovranno obbligatoriamente vincere per fare festa. I padroni di casa invece, in virtù della miglior posizione di classifica, potranno accontentarsi del pareggio al termine dei tempi supplementari.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
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