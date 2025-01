Kultart: il museo a portata di mano

Entrare nell’universo dell’arte, trasformando la visita a un museo in un’esperienza interattiva e immersiva, capace di fondere conoscenza ed emozione: tutto questo è possibile grazie a Kultart, un’app rivoluzionaria che unisce intelligenza artificiale (AI), connessioni ultraveloce 5G/6G e una progettazione tecnologica d’avanguardia, rappresentando un punto di svolta per il settore museale.

Kultart: caratteristiche principali per un’esperienza straordinaria

Attraverso l’impiego di AI e delle reti 5G/6G, Kultart offre un’esperienza museale unica e coinvolgente, grazie a:

Percorsi personalizzati , generati da algoritmi di machine learning che analizzano preferenze e comportamenti per creare itinerari su misura;

, generati da algoritmi di machine learning che analizzano preferenze e comportamenti per creare itinerari su misura; Mappe interattive , pensate per guidare i visitatori con semplicità e chiarezza tra le collezioni;

, pensate per guidare i visitatori con semplicità e chiarezza tra le collezioni; Guide multimediali , che includono contenuti audio, video e testuali per approfondire la comprensione di ogni opera;

, che includono contenuti audio, video e testuali per approfondire la comprensione di ogni opera; Elementi di gamification , capaci di rendere la visita più accattivante e divertente;

, capaci di rendere la visita più accattivante e divertente; Accessibilità inclusiva, con supporto multilingua, testo-voce e guide audio per abbattere barriere linguistiche e fisiche.

Kultart ai Musei di Strada Nuova di Genova

Questo ambizioso progetto è attualmente in fase di sperimentazione presso i prestigiosi Musei di Strada Nuova a Genova, situati nella magnifica Via Garibaldi, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Questa fase di test consente di raccogliere dati preziosi per affinare ulteriormente l’app TMP-AI, garantendo ai visitatori un’esperienza di altissimo livello.

I Musei di Strada Nuova offrono un viaggio irripetibile attraverso tre palazzi storici:

Palazzo Rosso : un’elegante casa-museo del Seicento, adornata con affreschi e opere della famiglia Brignole-Sale;

: un’elegante casa-museo del Seicento, adornata con affreschi e opere della famiglia Brignole-Sale; Palazzo Bianco : la principale pinacoteca ligure, che ospita capolavori di artisti come Caravaggio, Guido Reni e Anton van Dyck;

: la principale pinacoteca ligure, che ospita capolavori di artisti come Caravaggio, Guido Reni e Anton van Dyck; Palazzo Doria-Tursi: un tempo la più imponente residenza privata di Genova, oggi sede municipale e custode del celebre violino “Cannone Guarnieri” di Nicolò Paganini.

Un progetto innovativo per promuovere il patrimonio culturale

Kultart è il frutto di un’idea sviluppata da Presscomm Tech, in collaborazione con NoaCom, rete italiana di imprese nel settore della comunicazione. Questo progetto ha partecipato alla Call Tech Transfer, promossa dal Comune di Genova all’interno del programma CTE Genova – Opificio Digitale per la Cultura. L’iniziativa mira a selezionare PMI innovative per sviluppare soluzioni tecnologiche pre-commerciali in grado di valorizzare il patrimonio culturale. Le tecnologie coinvolte includono intelligenza artificiale (AI), blockchain, realtà aumentata e IoT, tutte integrate con le avanzate infrastrutture 5G/6G.