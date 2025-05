Commercio illegale di tonno rosso, sequestrate due tonnellate dirette a Varese

Era diretto a un ristorante della provincia di Varese il carico di tonno rosso messo sotto sequestro dalla Guardia Costiera di Genova in quanto considerato frutto di pesca illegale. Il quantitativo fermato nel capoluogo ligure è di quelli ingenti: il sequestro riguarda infatti due esemplari interi del peso totale di 1.080 chilogrammi cui si aggiungono filetti per un totale di oltre due tonnellate di prodotti ittici.

Il pescato è considerato illegale perché privo sia del sigillo di garanzia, sia dei documenti necessari a tracciarne l’origine. Gli uomini della capitaneria di porto genovese hanno intercettato un autoveicolo proveniente da Mazara del Vallo, in Sicilia, che per l’appunto era diretto a un acquirente del Varesotto di cui non sono state rese note le generalità.

A carico del trasportatore e dell’esercente destinatario sono state contestate alcune violazioni amministrative che hanno portato a stabilire sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo di 7mila euro, oltre naturalmente al sequestro del prodotto.

Il tonno rosso è una specie di notevole pregio, soggetta a speciali misure di tutela. La normativa prevede infatti la cosiddetta “sigillatura”, una operazione che indica chiaramente l’origine geografica e ulteriori dati identificativi degli esemplari catturati. La sigillatura deve essere fatta allo sbarco contestualmente alle operazioni di validazione del documento elettronico di cattura da parte dei militari ispettori pesca delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Questo procedimento garantisce la completa tracciabilità del pescato in tutte le fasi della filiera commerciale.