Drone russo in volo sul Lago Maggiore obiettivo il Jrc di Ispra

Un drone russo nei giorni scorsi ha sorvolato il Lago Maggiore e la struttura del Jrc ( Joint research centre della Commissione europea) di Ispra in provincia di Varese. La notizia è stata data questa mattina dal Corriere della Sera.

A segnalare la presenza del drone sarebbero stati i responsabili del Centro comune di ricerca europeo che avrebbero contato cinque passaggi dell’apparecchio.

Il drone sarebbe di fabbricazione russa. Questi velivoli guidati da remoto possono installare strumentazioni in grado di fotografare e rilevare obiettivi nei minimi dettagli.

Il Jrc di Ispra è chiamato dagli abitanti della zona “l’atomica” per via del fatto che all’inizio il sito apparteneva al Comitato italiano per l’energia nucleare per essere poi trasferito nel 1961 alla Comunità Europea (leggi la storia del Jrc di Ispra).

Il lavoro scientifico del Jrc è direttamente legato alle priorità politiche della Commissione quali il Green Deal europeo, la digitalizzazione e un’economia inclusiva. Esso copre un’ampia gamma di settori quali l’energia e i trasporti, la sostenibilità e il clima, la demografia e le migrazioni, la crescita economica, l’istruzione e l’occupazione, le trasformazioni digitali e l’innovazione, la sicurezza dei cittadini, il cibo, la nutrizione e la salute.

Nel 2024 il Jrc aveva pubblicato uno studio sui droni utilizzando il database Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS).