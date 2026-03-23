Il numero unico di emergenza 112 ieri, oggi e domani, serata informativa a Ispra

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Corpo Volontari Ambulanza di Angera. Obiettivo: avvicinare la popolazione al funzionamento del sistema di soccorso

Una serata informativa dedicata al Numero Unico di Emergenza 112 è in programma martedì 24 marzo alle ore 20.45 presso la Sala Serra del Comune di Ispra. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Corpo Volontari Ambulanza di Angera, con l’obiettivo di avvicinare la popolazione al funzionamento del sistema di soccorso.

Nel corso dell’incontro sarà ripercorsa l’evoluzione del servizio, a partire dal 1997, anno di attivazione del 118 a Varese, passando per il 2010 quando proprio a Varese nacque il primo 112 d’Italia, fino agli sviluppi futuri legati all’innovazione tecnologica.

Protagonisti della serata saranno figure di primo piano del settore: il dottor Claudio Mare, medico anestesista rianimatore e fondatore del 118 Varese, il dottor Guido Garzena, tra i principali ideatori del 112, e il dottor Simone Carradore, attuale responsabile del NUE 112 Varese.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per comprendere il valore di un servizio fondamentale e il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori impegnati nella gestione delle emergenze.

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Il coordinatore Simone Carradore ospite a “La Materia del Giorno”

COME FUNZIONA IL NUE 112