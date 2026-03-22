A Ispra si riflette sulla sanità pubblica e sui diritti del cittadino
Al centro dell’incontro: la tenuta del sistema di welfare regionale, con un focus specifico sulle criticità della sanità pubblica
Si è tenuta venerdì sera, all’oratorio S.G. Bosco di Ispra, la seconda serata del triduo Quaresima 2026 – La casa non cadde. L’iniziativa, ispirata al Discorso alla Città dell’Arcivescovo Mario Delpini, è stata organizzata dalla Comunità Pastorale Santa Teresa Benedetta della Croce insieme al Circolo ACLI “Padre Ignazio” di Ispra.
Al centro dell’incontro, un tema di scottante attualità: la tenuta del sistema di welfare regionale, con un focus specifico sulle criticità della sanità pubblica.
I numeri della crisi
Samuele Astuti ha aperto il dibattito analizzando dati e statistiche che fotografano il momento di sofferenza della sanità lombarda, evidenziando il divario crescente rispetto ad altre regioni. Il nodo centrale resta quello delle liste d’attesa: tempi infiniti per esami e visite che spingono, di fatto, i cittadini verso il settore privato.
La situazione nel varesotto
Scendendo nel dettaglio locale, Luciana Sanarico ha illustrato le disparità gestionali tra i due distretti della nostra provincia, Sette Laghi e Valle Olona, una frammentazione che complica ulteriormente l’accesso alle cure per gli utenti del territorio.
Non arrendersi: il progetto “SOS Liste di Attesa”
Di fronte a queste difficoltà, le ACLI di Varese hanno ribadito il loro impegno a fianco dei più fragili e degli anziani. Filippo Cardaci ha presentato il progetto “SOS Liste di Attesa”, nato nel 2023 dalla collaborazione tra ACLI, CGIL e altre realtà provinciali. L’obiettivo è chiaro: fornire strumenti concreti ai cittadini affinché non rinuncino a far valere i propri diritti nei confronti del servizio sanitario pubblico.
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