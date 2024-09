I voti del Varese: Valagussa sprecone, eurogol per Banfi

LIGORNA – VARESE 1-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Quasi mai chiamato in causa, può poco sul diagonale di Cericola

PRIOLA 6: Ancora scottato dal rosso di Voghera, prova a non forzare per evitare gli errori

Bonaccorsi 6,5: Esordio in corsa e subito un intervento in scivolata per evitare che Cericola si potesse ripetere.

MIKHAYLOVSKIY 6,5: Quasi sempre sul pezzo, paga in velocità su Cericola in occasione del gol

DAQOUNE 6,5: Grande aggressività per contenere gli attaccanti avversari. Bel carattere

Barzotti 6: Dà tanto alla squadra ma si vede poco sotto porta

VITOFRANCESCO 6,5: Difende a attacca fino alla fine. Una prestazione davvero importante. Calcia bene una punizione che il portiere avversario gli para ottimamente

VALAGUSSA 5,5: Protagonista a Varese con due gol, oggi quasi “sciagurato”. Prima calcia addosso a Gentile, poi colpisce il palo e a inizio ripresa di testa manda alto da ottima posizione

D’IGLIO 6,5: Tutti i palloni biancorossi passano dai suoi piedi. In campo è un regista con tenica e attributi

MACCIONI 6: Tanta corsa, a volte non sempre lucido. Prende diverse botte e si vede che ha colpi importanti

Azizi 6: Non si vede tanto ma ci mette fisicità nel finale

STAMPI 6,5: Ancora bene a sinistra, termina addirittura da terzino. Quando accelera crea scompiglio, nella ripresa trova meno spazi

BANFI 7: Un gol davvero bello, il terzo in tre gare di campionato. Lo condisce con una prestazione genersoa e gagliarda

GUBELLINI 6,5: Sta entrando in forma, intanto si butta su ogni pallone, a volte anche con troppa foga. La voglia non manca, ora serve il gol