Alessandro Covi colpisce ancora: vittoria di tappa alla Vuelta Asturias

Secondo “graffio” in pochi giorni per il Puma di Taino. Alessandro Covi ha vinto la terza tappa della Vuelta Asturias, corsa in quattro frazioni che si disputa nell’omonima regione spagnola. Il 26enne varesino, che lo scorso 15 aprile aveva conquistato il primo traguardo del Giro d’Abruzzo, si è ripetuto sul traguardo posto nella città di Vegadeo.

Covi ha messo in mostra tutte le sue doti velocistiche regolando allo sprint il gruppo dei migliori: alle sue spalle si sono piazzati gli spagnoli Jordi Lopez (Euskaltel) e Ivan Garcia Cortina (Movistar), il francese Jason Tesson (TotalEnergies) e il lussemburghese Mats Wenzel (Kern Pharma).

Il corridore del Lago Maggiore aveva già confermato il buon periodo di forma nella tappa d’apertura del Giro delle Asturie quando si era piazzato terzo, regolando il gruppo degli inseguitori a 1′ dal belga Craas e dallo spagnolo Soler. Covi si era invece rialzato nella seconda frazione arrivando al traguardo lontano dai primi ma risparmiando la gamba per la tappa del sabato nella quale ha conquistato il quinto successo in carriera da professionista.

E la Spagna si conferma terra d’elezione per il Puma che proprio lì aveva centrato le prime due vittorie nel 2022, una alla Vuelta Murcia e una alla Ruta del Sol. Domenica 27 la gara asturiana (il leader della corsa è Marc Soler, compagno di Covi nella UAE Emirates XRG) termina sul traguardo di Oviedo con un altro percorso fatto di saliscendi. Il campione varesino può puntare alla classifica a punti, visto che ora condivide il primato con Garcia Cortina.