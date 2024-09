Pari in casa del Ligorna, Floris: “Un punto che ci sta stretto, ma questo è il Varese che voglio vedere”

LIGORNA – VARESE 1-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Per come sono andte le cose è un punto che ci sta stretto. Venire qui a giocare è sempre una battaglia ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo fatto un primo tempo importante, abbiamo avuto diverse occasioni nelle quali serviva un po’ più di cattiveria. Nella ripresa abbiamo preso gol nell’unico tiro in porta subito ma mi è piaciuta la reazione. È difficile rimontare su questo campo e addirittura rischiando di vincerla perché all’ultimo secondo c’è stato un salvataggio sulla linea. Questo è il Varese che voglio vedere, con il carattere di creare e ha l’atteggiamento da squadra importante anche su un campo importante.

MATTEO PASTORINO (Allenatore Ligorna): Il bilancio per noi è positivo. Abbiamo preparato la partita in un certo modo e non ci aspettavamo che venissero a pressarci alto con qualità e intensità ci ha messo in difficoltà ma mi è piaciuto come la squadra ha reagito, è rimasta compatta e unita. Loro non potevano tenere questo ritmo e la ripresa è stata più equilibrata. Il Varese è una signare squadra e una pareggio contro di loro ha un valore maggiore.

MATTEO CERICOLA (giocatore Ligorna): È stata una gara difficile contro una squadra forte che sapppiamo essere una delle pretendenti per la vittoria finale. Noi siamo stati bravi nel primo tempo a soffrire e poi a colpire quando c’è stata l’occasione.

SAMUELE BONACCORSI (giocatore Varese) Il mister mi ha chiamato in causa a gara in corsa. La reazione della squadra ci ha portato al pareggio e ci sarebbe stata anche la vittoria. Abbiamo avuto diverse occasioni, purtroppo non siamo stati concreti a sfruttarle. A parte il gol loro non hanno avuto occasioni limpide. Per fortuna si torna subito in campo e abbiamo l’occasione di rifarci perché siamo venuti qua con l’idea di vincere e ci riproveremo domenica. Sul mio arrivo, ero a casa ad aspettare la chiamata giusta e quando è arrivato il Varese non ho esitato. Sono arrivato e sono stato accolto subito al meglio perché c’è un bellissimo gruppo. Ci sono le basi per fare bene.