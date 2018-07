145 nuovi autobus in tutta la regione con videosorveglianza e wi-fi

La Giunta regionale ha approvato la delibera che distribuisce i fondi del riparto nazionale del trasporto pubblico locale per le annualità 2017-2019.

Nello specifico si tratta dello stanziamento di 18,7 milioni di euro con i quali sarà cofinanziato l’acquisto di circa 145 nuovi autobus da destinare al trasporto pubblico locale.

“La delibera – ha spiegato l’assessore Claudia Maria Terzi – prescrive per i nuovi autobus una serie di equipaggiamenti obbligatori volti a tutelare le persone diversamente abili e le famiglie con bambini piccoli. Ogni mezzo, oltre alla postazione riservata ai disabili, dovrà contemplare strumenti idonei ad agevolarne l’accessibilità come una pedana manuale per l’incarrozzamento o un elevatore per carrozzelle”.

Gli autobus, inoltre, dovranno obbligatoriamente essere predisposti per la videosorveglianza a tutela dei passeggeri e del personale viaggiante, per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa e per il rilevamento della posizione durante la corsa, oltre che del cablaggio per l’installazione di modem/router wi-fi in modo da consentire ai cittadini di navigare in rete agevolmente durante il viaggio.

Le risorse saranno ripartite sulla base delle percorrenze. Ecco nello specifico gli stanziamenti in milioni di euro: agenzia di Bergamo: 1,9 milioni di euro, agenzia di Brescia: 2,7 milioni di euro, agenzia di Como-Lecco-Varese: 2,7 milioni di euro, agenzia di Cremona-Mantova: 1,5 milioni di euro, genzia di Sondrio: 0,3 milioni di euro, agenzia di Milano-Monza e Brianza-Lodi-Pavia: 9,6 milioni di euro.