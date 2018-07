“Una mongolfiera sta atterrando sulla ferrovia”

“Una mongolfiera in difficoltà sta atterrando sulla linea ferroviaria”. L’allarme é scattato questa mattina, domenica 22 luglio attorno alle 8, quando un passante ha visto il pallone aerostatico abbassarsi sulla terra in direzione della ferrovia tra le stazioni di Tradate e Vengono Inferiore.

Raccolta la denuncia, i carabinieri hanno messo al corrente Trenord che ha bloccato i treni in circolazione sulla linea Laveno Milano. Il timore era che la mongolfiera, in difficoltà, nella discesa sfiorasse le linee aeree elettriche creando anche guasti al sistema di alimentazione. Sul posto, intanto veniva inviata una pattuglia della locale caserma per capire cosa stesse succedendo.

Al loro arrivo, però, i militari hanno trovato il pallone regolarmente atterrato a terra, alla distanza regolamentare ( 60 metri). Gli occupanti, degli svizzeri, avevano calcolato il tragico e il punto di atterraggio in modo regolare, anche se non avevano fatto i conti con la preoccupazione del passante a terra.

Alla fine, quindi, l’allarme è suonato a vuoto anche se il capitano dei carabinieri di Saronno Laghezza ha affermato che in questi casi l’eccesso di zelo può essere prezioso onde evitare danni fossili.

L’allarme è così rientrato provocando solo il ritardo di circa 40 minuti per due treni in circolazione al momento dell’atterraggio.