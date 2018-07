Tre conferme per i Mastini

Conferme in attacco e in difesa per i Mastini Varese Hockey. Tommaso Teruggia, Salvatore Sorrenti e Francesco Borghi sono le prime conferme per la nuova stagione.

La squadra giallonera potrà contare ancora sulle prestazioni sportive degli attaccanti Tommaso Teruggia (capitano nella stagione scorsa) e Salvatore Sorrenti (veterano fedelissimo alla causa) e importante puntello difensivo sarà nuovamente Francesco Borghi, giocatore tecnico e di esperienza.

Salvatore Sorrenti esprime la sua gioia per essere ancora parte del gruppo: «Sono 35 anni che gioco a hockey su ghiaccio e quello che mi spinge a continuare è l’hockey stesso. Inoltre il ritorno del Mastino è per me importante perché la mia carriera è legata a questo simbolo. Quest’anno si è partiti con un’impronta societaria diversa, con maggiore organizzazione e determinazione. Coach Cacciatore è molto preparato e speriamo che insieme si possa crescere ancora di più, aiutando i più giovani a inserirsi nel gruppo. Sicuramente l’inserimento nell’organigramma societario di una figura come Matteo Malfatti è molto importante per tutti, dato che è uno che di hockey ne ha visto moltissimo».

Il Campionato IHL di Italia Hockey League prenderà il via dopo la metà di Settembre e Sorrenti lo vede così: «Io mi sto già allenando da tempo secondo un programma che ci è stato affidato prima dell’estate, per farci trovare pronti al raduno della squadra. Sarà un campionato IHL di livello perché squadre che la stagione scorsa lottavano con noi per poter entrare nei playoff si sono rinforzate anche grazie a giocatori con esperienze in Serie A. Noi per ora abbiamo l’innesto di Marco Franchini, un attaccante che speriamo possa aiutarci in zona gol».

Il lavoro della società sta proseguendo su due canali paralleli: uno porterà all’arrivo di ulteriori rinforzi sia per l’attacco che per la difesa, mentre l’altro sarà orientato a confermare altri giocatori del roster.