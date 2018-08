Riordino dei ministeri, il turismo va all’Agricoltura. Gadda (Pd): “Logica spartitoria”

Le norme contenute nel decreto per il riordino dei ministeri è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva con 269 voti a favore, 144 contrari e 25 astenuti ed è diventato dunque legge dello stato.

Il provvedimento prevede, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione dei dicasteri, lo spostamento della competenza sul Turismo dal ministero ai Beni culturali a quello dell’Agricoltura. Inoltre, prevede la creazione del ministero della Famiglia e della Disabilità e il riordino di alcune competenze del ministero dell’Ambiente.

Dalla maggioranza il primo a festeggiare prima del voto era stato il ministro Sergio Costa che si vede attribuire, tra le altre, le competenze di controllo sulla “terra dei fuochi” in Campania e dichiara “queste norme riordinano il ministero dell’Ambiente, le sue competenze e la sua riorganizzazione. Possiamo dire che l’ambiente diventa finalmente centrale”.

Diversa la lettura delle opposizioni, Pd in testa, che vedono in questo provvedimento una logica “spartitoria”. Spiega la deputata Pd varesina Maria Chiara Gadda, capogruppo Pd in Commissione Agricoltura alla Camera: “Questa è stata l’ennesima occasione in cui Lega e M5S hanno anteposto le logiche spartitorie e la propaganda all’interesse del Paese”.

Secondo la deputata “manca del tutto una strategia, e la consapevolezza di quanto settori strategici come turismo e agricoltura abbiano bisogno di politiche serie e mirate. Il turismo non è solo enogastronomico ma anche culturale religioso, sportivo, termale e tanto altro. Voler mettere insieme a tutti i costi settori che pur avendo implicazioni reciproche non sono sovrapponibili, significa non valorizzarne alcuno”.