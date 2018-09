Al via gli abbonamenti alla stagione teatrale

A partire da giovedì 13 settembre tutti coloro che desiderano abbonarsi alla Stagione Teatrale di Luino potranno recarsi presso il Municipio per l’acquisto.

Gli abbonati della scorsa stagione potranno godere di un’ulteriore agevolazione: oltre alla possibilità di seguire lo spettacolo dalla poltrona della precedente rassegna, potranno scegliere di occuparne, in alternativa, una non libera dal vincolo della prelazione.

La novità di quest’anno è per tutti coloro che desiderano abbonarsi per il primo anno: essi potranno presentarsi giovedì 13 settembre in Municipio ed acquistare una poltrona libera da prelazione.

Per coloro che desiderano solo un biglietto per un singolo spettacolo, sarà possibile solo dal 21 ottobre.

Riepilogando schematicamente, ecco di seguito le tempistiche per la prossima stagione:

Prelazione- dal 13 settembre al 6 ottobre 2018 sarà possibile esercitare una prelazione sull’abbonamento della stagione precedente.

Abbonamenti- dal 13 settembre al 20 ottobre 2018 nuovi abbonamenti. La novità di quest’anno sta nel poter acquistare fin da subito nuovi abbonamenti al di fuori dei posti vincolati dalla prelazione.

Biglietti- dal 21 ottobre 2018 in avanti è possibile acquistare i biglietti di tutti gli spettacoli in programma, anche online.

I biglietti e gli abbonamenti si possono acquistare in anticipo presso il Comune di Luino.

Spettacoli:

30 ottobre 2018 “COGNATE” con Anna Valle, Guenda Goria e Anna Zago

8 novembre 2018 “NON TOCCATEMI ROSSINI” Massimo Bagliani, Isabella Robotti e Alberto Bianchi

23 novembre 2018 “CHE DISASTRO DI COMMEDIA” con Luca Basile, Stefania Autuori

12 febbraio 2019 “FIGLIE DI EVA” con Maria Grazia Cucinotta e Vittoria Belvedere

21 febbraio 2019 “ CIN CI LA’ ” Operetta Compagnia d’Operetta Elena D’Angelo; Orchestra Grandi Spettacoli. Corpo di Ballo Flexpoint

12 marzo 2019 “SINCERAMENTE BUGIARDI” Gaetano Callegaro, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00

Costi

Abbonamenti:platea 135€; galleria 115€

Biglietti:

Ingresso Platea; Adulti: 30,00€; riduzione under 24 e disabili: 25,00€

Ingresso Galleria; Adulti: 25,00€; riduzione under 24 e disabili: 20,00€

Solo per “Non toccatemi Rossini” e “Sinceramente bugiardi” costo di €25,00 per la platea ed €20 per la Galleria con 5€ di riduzione per under 24 e disabili.