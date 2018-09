Al via l’undicesima edizione di Oktoberfoto

Sta per prendere il via l’undicesima edizione di Oktoberfoto, un intero mese di mostre fotografiche e proiezioni di audiovisivi organizzate dal Foto club Varese.

L’appuntamento, per la rassegna patrocinata dal comune di Varese è in sala Montanari, villa Baragiola e nel nuovo spazio “arte e spettacolo” alle Acli di Speri della Chiesa: una nuova location centrale che verrà “battezzata” da questa iniziativa, nello spazio che fu della mensa delle Acli.

Una lunga e ormai storica iniziativa che gode del patrocinio di molti enti ed istituzioni: Comune di Varese, Provincia di Varese, Acli Arte e Spettacolo, Università dell’Insubria, Enaip Varese, ARCI Varese, oltre a importanti Associazioni fotografiche italiane e straniere e che può contare sulla partecipazione di autori di livello internazionale, che esporranno in oltre dieci mostre fotografiche sui temi più diversi.

Come le mostre fotografiche che si potranno vedere allo spazio Acli Arte e Spettacolo di Via Speri della Chiesa Jemoli 9, la principale delle quali è dedicata al mondo del Lavoro: si tratta infatti di una mostra collettiva di circa 70 fotografie dedicata al lavoro nel mondo, firmata da molti club fotografici internazionali (Ass.ne Cult. Officina Fotografia Romagnano Sesia – Ass.ne Prospettive Cameresi Cameri – Circolo Fotografico Bustese Busto Arsizio – Foto Cine Club La Focale Malnate – Foto Club il Sestante Gallarate BFI – Fotoclub la Focale Buguggiate – Foto Club Ticino Sordi Onlus Castelletto Ticino – Foto Club Varese Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende – Gruppo Fotografico Albizzate – Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno – Gruppo Fotografico Fuori Fuoco Induno Olona – Umeå Fotoklubb Svezia e con la partecipazione straordinaria di Euro Photo Art Association Oradea Romania).

A villa Baragiola invece saranno ospitate altre mostre che prevedono un omaggio al noir, una mostra “onirica” e un reportage dal titolo “Pride: i colori dell’orgoglio”, tutte collettive di soci del Foto Club Varese, la mostra “Dall’infinitamente piccolo all’immensamente grande ” di Marina Protasoni e Paolo Cascone, nonchè una esposizione di macchine fotografiche e accessori d’epocaProiezioni audiovisivi

Mentre in sala Montanari, in via dei Bersaglieri 1, sarà ospitato il Premio Giuria Tecnica e Premio del Pubblico. A partecipare saranno A. C. Officina Fotografica Romagnano Sesia – Ass.ne Fotografica Prospettive Cameresi – Euro Photo Art Association Oradea Romania – Foto Cine Club la Focale Malnate – Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende – Foto Club Arona – Fotoclub La Focale Buguggiate – Foto Club Varese – Gruppo Fotoamatori Cassolese – Gruppo Fotografico Albizzate – Gruppo Fotografico Fuori Fuoco Induno Olona – Società Fotografica Novarese BFI – Umeå Fotoklubb (Svezia)

Il tradizionale calendario di Oktoberfoto 2019 realizzato adgli studenti del corso di grafica di ENAIP Varese ha come tema ” Varese in dettaglio” (fotografie dei soci del Foto Club Varese). Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito

Sul sito www.fotoclubvarese.it alla sezione Oktoberfoto 2018 il programma completo e dettagliato