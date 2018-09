Autunno di conferenze da Boragno: salute e natura al centro

Dopo il successo delle scorse edizioni, tornano gli incontri su salute e benessere psicofisico organizzate da Bustolibri.com: dall’ultima settimana di settembre la Galleria Boragno di via Milano 4 a Busto Arsizio ospiterà un nuovo Ciclo di conferenze organizzate da Davide Nicastri, esperto counselor a indirizzo psicosintetico.

Gli incontri, che prevedono l’intervento di una serie di qualificati specialisti, hanno come comun denominatore il benessere personale in tutte le sue declinazioni, dalla salute fisica a quella mentale, passando per le relazioni sociali.

Il ciclo di conferenze si aprirà martedì 25 settembre alle 20.45 con l’incontro dal titolo “La relazione mente-corpo alla luce delle neuroscienze”: il relatore sarà il dottor Enzo Soresi, medico specialista in Pneumologia e Oncologia, primario emerito dell’Ospedale Ca’ Granda di Milano e presidente dello studio Octopusmed.

I successivi incontri si terranno sempre il martedì e il giovedì alle 20.45. Giovedì 4 ottobre Massimo Filippi e Raffaella Colombo parleranno di “Questioni di specie, ovvero la guerra contro gli animali”; martedì 23 ottobre Roberto Calcaterra terrà una conferenza su “Malattia, cibo e destino”; martedì 6 novembre si svolgerà l’incontro con Massimo Brunaccioni sulla figura del “Vegan Coach”. Martedì 20 novembre, infine, il ciclo di conferenze si concluderà con l’incontro su “Omeopatia: curarsi con acqua fresca?” tenuto da Francesca Alliata James.

L’ingresso a ciascuna conferenza ha un costo di 5 euro a persona; è possibile inoltre abbonarsi a tutti gli incontri al prezzo di 20 euro. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando il numero 347-07835689 o, in alternativa, Bustolibri.com al numero 0331-635753 e all’indirizzo eventi@bustolibri.net.