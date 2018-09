Una brutta giornata per chi pedala

È stata una brutta giornata, quella di martedì, per chi pedalava sulle strade del Varesotto e dell’Alto Milanese. Con una particolare concentrazione di incidenti che hanno coinvolto uomini, donne, ragazzini in bici e che hanno richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso.

Il primo episodio di giornata a Legnano, nella centrale via Barbara Melzi, a metà mattina: un uomo di 77 anni è stato investito, per fortuna senza gravi conseguenze (è stato portato in ospedale a Castellanza, in codice verde).

Poco dopo mezzogiorno, invece, a Tradate è stato investito un sedicenne, trasportato in ospedale al Sant’Anna di Como: ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita.

Più grave invece l’esito dell’incidente avvenuto sul Sempione a Parabiago, nel Legnanese: la donna coinvolta è stata portata a Legnano in codice rosso, in pericolo di vita. Residente a San Vittore Olona, periferia sud di Legnano, è in rianimazione nell’ospedale cittadino.

In serata ancora due episodi nell’Alto Milanese, a cavallo tra le province di Milano e Varese: intorno alle 20 è stato investito un ciclista venticinquenne a Legnano, mentre un ragazzino di 15 anni è stato colpito da un’auto in via Bolivia, nella periferia residenziale di Lonate Pozzolo. Molta paura in particolare a Lonate, dove in un primo momento è arrivata anche l’auto medica, perché l’urto era stato violento: il ragazzino per fortuna se l’è cavata con un codice verde (al pari dell’altro ciclista a Legnano).

Una concentrazione particolare a danno delle utenze deboli, nella giornata che ha visto anche una donna a piedi investita e ferita in modo serio a Mercallo. Mentre nelle prime ore di oggi, mercoledì, un episodio mortale si è registrato a Milano, quartiere Roserio.