Busto Bpm, solo vittorie in Coppa. Ora girone con due spagnole

Cinque partite e cinque vittorie: il bilancio del primo girone di qualificazione alla Len Champions League è trionfale per i Mastini della BPM Sport Management che a Brasov, in Romania, hanno dominato il raggruppamento.

La trasferta in terra rumena è stata, inoltre, impreziosita dall’omaggio offerto ai padroni di casa a due figure chiave della Pallanuoto Sport Management e cioè il gm Gianni Averaimo e il coach Marco Baldineti, a cui è stato dedicato un omaggio per i risultati colti in carriera.

Superato il primo scoglio, la formazione bustocca si dovrà ora preparare per il cosiddetto Round 2 di qualificazione alla massima competizione europea per club. Fondelli e compagni dovranno disputare un altro girone, questa volta a quattro squadre, in programma tra il 28 e il 30 settembre. Le partite si terranno a Sabadell, in Spagna (Catalogna): oltre ai padroni di casa dell’Astrapool ci saranno un’altra formazione iberica – il Terrassa – e i tedeschi del Postdam.

Intanto coach Baldineti torna sul girone di Brasov con il sorriso sulle labbra: «L’analisi di questi quattro giorni è molto positiva, perché torniamo a casa con cinque vittorie e dopo aver giocato una buona pallanuoto. Sono soddisfatto ora però ci sarà da vedere come saremo per il secondo turno, ma sono convinto che faremo bene anche lì».