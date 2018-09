Coppa Italia, per la Bpm iniziano i preliminari

Prenderà il via domani, venerdì 21 settembre, la 35esima edizione della Coppa Italia maschile di pallanuoto, con la Busto Bpm Sport Management che sarà impegnata nel preliminary round di Genova.

La formazione guidata da mister Marco Baldineti è stata inserita nel girone A con i padroni di casa dello Sc Quinto (neopromossa), il Nuoto Catania e il CN Posillipo. Le prime due squadre di ciascun raggruppamento si qualificheranno alle Final Eight (Pro Recco e Brescia già qualificate) in programma dall’8 al 10 marzo 2019 (sede ancora da definire).

La formazione bustocca è da poco arrivata a Genova (nel gruppo anche Drasovic – foto – rientrato mercoledì in Italia dopo gli impegni dei giorni precedenti con la Nazionale Serba). Domattina alle ore 10.00 l’esordio contro il CN Posillipo, poi alle 19.00 bis contro il Catania mentre sabato alle ore 11.30 si disputerà la sfida contro la formazione padrona di casa della Sc Quinto che chiuderà gli impegni della Busto Bpm Sport Management in questo primo turno di Coppa Italia.

Marco Baldineti, allenatore della Busto Bpm Sport Management: «Dovremo tenere alta l’attenzione perché l’anno scorso pareggiammo con il Savona e rischiammo quasi di uscire. Ci sarà quindi da tenere alta la concentrazione, perché Catania e Posillipo si sono rinforzate e anche il Quinto, nonostante sia una neopromossa, è una formazione da temere. Dovrebbe rientrare con noi anche Drasovic che questa mattina ha fatto il primo allenamento con la squadra».

Andrea Fondelli, centrovasca dei Mastini: «Il Round 1 di Champions League ci è servito per unire la squadra anche in vista della Coppa Italia. Sarà per noi una due giorni molto importante e difficile perché, anche se ci riteniamo a un livello superiore rispetto alle nostre avversarie saranno tutte partite difficilissime. Questo perché per i nostri avversari saranno le prime partite ufficiali e vorranno dimostrare il loro valore e farsi vedere. Noi dobbiamo ancora amalgamarci al meglio, rientrerà anche Drasovic che dovrà unirsi alla squadra e ai nuovi compagni. Sarà dunque un turno importante e difficile allo stesso tempo, ma che noi vogliamo passare per qualificarci alle Final Eight».

Prima Fase

Girone A (a Genova): SC Quinto, Nuoto Catania, CN Posillipo, Bpm Sport Management

Girone B (a Roma): Roma Nuoto, Lazio Nuoto, RN Florentia, CC Ortigia

Girone C (a Bogliasco): Bogliasco 1951, RN Savona, CC Napoli, Pallanuoto Trieste

Calendario Girone A – Genova – Piscine di Albaro

1^ giornata – venerdì 21 settembre

10.00 CN Posillipo-Sport Management

11.30 Nuoto Catania-SC Quinto

2^ giornata – venerdì 21 settembre

19.00 Sport Management-Nuoto Catania

20.30 SC Quinto-CN Posillipo

3^ giornata – sabato 22 settembre

10.00 CN Posillipo-Nuoto Catania

11.30 SC Quinto-Sport Management